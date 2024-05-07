Жерзино Ньямси: «Выиграть Лигу 1 «Локомотиву» было бы тяжело, но были бы в топ-5, возможно. Во Франции упор на тактику, а в России – на физику, но уровень примерно один и тот же»

Жерзино Ньямси считает, что «Локомотив» мог бы пробиться в топ-5 команд в Лиге 1.

После 27 туров Мир РПЛ « » занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 44 очка и на 6 баллов отставая от идущего третьим «Динамо».

«Сравнивать РПЛ с французским чемпионатом сложно – во Франции упор делают на тактику, а в России – на физику. «Локомотиву» было бы тяжело выиграть Лигу 1, но, возможно, мы были бы в топ-5.

Во Франции необычный чемпионат – такие клубы, как « » или « », сначала идут в топ-3 лиги, а потом падают на восьмое место. Наши чемпионаты отличаются, но уровень примерно один и тот же. Я адаптировался к игре в России и летом не собираюсь уходить из «Локомотива», – сказал защитник «Локомотива» .