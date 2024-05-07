Жерзино Ньямси: «Выиграть Лигу 1 «Локомотиву» было бы тяжело, но были бы в топ-5, возможно. Во Франции упор на тактику, а в России – на физику, но уровень примерно один и тот же»

Теги Локомотив Лион Лилль премьер-лига Россия лига 1 Франция Жерзино Ньямси Футбол

Жерзино Ньямси считает, что «Локомотив» мог бы пробиться в топ-5 команд в Лиге 1.

После 27 туров Мир РПЛ «Локо» занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 44 очка и на 6 баллов отставая от идущего третьим «Динамо». 

«Сравнивать РПЛ с французским чемпионатом сложно – во Франции упор делают на тактику, а в России – на физику. «Локомотиву» было бы тяжело выиграть Лигу 1, но, возможно, мы были бы в топ-5.

Во Франции необычный чемпионат – такие клубы, как «Лилль» или «Лион», сначала идут в топ-3 лиги, а потом падают на восьмое место. Наши чемпионаты отличаются, но уровень примерно один и тот же. Я адаптировался к игре в России и летом не собираюсь уходить из «Локомотива», – сказал защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси.

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17 комментариев
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Да Локомотиву и РПЛ выиграть сложновато. Возможно, будут в топ-5
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-1
+19
Мбаппе бы не потянул против Урала
+11
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+11
Смотрю я лигу 1 и вижу какие там темнокожие шкафы с плохой физикой бегают как лоси.
+9
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+9
Ответ deadjoker
Смотрю я лигу 1 и вижу какие там темнокожие шкафы с плохой физикой бегают как лоси.
да, тоже подумал, что с физикой как раз во Франции все неплохо, а тактику бы подтянуть.. впрочем и то и другое гораздо выше уровнем, чем рпл
+7
0
+7
Ответ Финансист101
Мбаппе бы не потянул против Урала
Бежит такой Мбапе по флангу мимо скамеек, а на него Иванов матом орет и грозится колени прострелить.
+5
0
+5
Ответ Алексей Горланов
Бежит такой Мбапе по флангу мимо скамеек, а на него Иванов матом орет и грозится колени прострелить.
И он, слыша это, бежит ещё быстрее только к выходу со стадиона.
+3
0
+3
Забавно. Иногда поглядывая Лигу 1, создается впечатление, будто там атлеты на разминке мяч решили погонять. Здоровенные лоси носятся, любой более менее попадающий по мячу лось сразу имеет ценник 30+ и уезжает в ближайшее трансферное окно
Особо тактика то и не заметна, хотя может быть это искажение от просмотра других топ-5 лиг.
+2
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что за сравнение. откуда такие мысли у людей. по логике тогда и турецкую суперлигу выиграли бы наверное?
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+2
Ответ deadjoker
Смотрю я лигу 1 и вижу какие там темнокожие шкафы с плохой физикой бегают как лоси.
откуда вообще этот бред пошёл по физику в нашем росгосужасе?😅

любой клуб из Польши или Македонии на классе укатывает ползающих уже к 30 минуте наших физиков... про разницу в уровнях хотя бы с Бельгией я даже не заикаюсь...
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Без Спартака ни как ?
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Подумаешь, Лига 1. Мы помним, как Спартак чуть было Нант не прошёл.
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Эх, вспомнил времена, когда Локо в двух матчах ЛЕ побеждал Ниццу с Балотелли, Сент-Максименом и Данте. Тогда еще Ману Фернандеш хет-трик в гостях делал
Теперь эти времена безумно далеко
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Всегда нравится, когда игрок переходит в более слабый чемпионат и превозносит его, не забывая ключевые слова вроде "примерно близкие по уровне", "быстро растущая лига" или "сильнее в чем-то своем".

Ну, вот серьезно, как Локомотив, которые последние годы занимал 6 и 8 места в ослабевшей РПЛ, а сейчас идет четвертым, занимал бы пятое место в Лиге 1?

Французский чемпионат тоже упал, но, простите, там лучший российский игрок с отрывом (Саша Головин) играет за Монако, которое не всегда даже в тройке бывает. В Локо всего-то 4 приличных игрока: Баринов, Глушенков, Тикнизян и молодая звездочка Пиняев, а весь состав на 80 миллионов евро. Если строго по стоимости Transfermarkt, это 4 место с конца (борьба за выживание, да). Но даже если представить переоценку, все равно Локо - это, грубо говоря, Страсбур или Нант. Совсем не Лилль или Марсель, как ни крути.
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Ответ Andrey_Rlv
что за сравнение. откуда такие мысли у людей. по логике тогда и турецкую суперлигу выиграли бы наверное?
Лет через 5, если в еврокубки не вернёмся, будут орать, что замахнулись бы на полуфинал ЛЧ, и какой-нибудь Атлетико для них не соперник))
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