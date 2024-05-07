Жерзино Ньямси: «Выиграть Лигу 1 «Локомотиву» было бы тяжело, но были бы в топ-5, возможно. Во Франции упор на тактику, а в России – на физику, но уровень примерно один и тот же»
Жерзино Ньямси считает, что «Локомотив» мог бы пробиться в топ-5 команд в Лиге 1.
После 27 туров Мир РПЛ «Локо» занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 44 очка и на 6 баллов отставая от идущего третьим «Динамо».
«Сравнивать РПЛ с французским чемпионатом сложно – во Франции упор делают на тактику, а в России – на физику. «Локомотиву» было бы тяжело выиграть Лигу 1, но, возможно, мы были бы в топ-5.
Во Франции необычный чемпионат – такие клубы, как «Лилль» или «Лион», сначала идут в топ-3 лиги, а потом падают на восьмое место. Наши чемпионаты отличаются, но уровень примерно один и тот же. Я адаптировался к игре в России и летом не собираюсь уходить из «Локомотива», – сказал защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси.
Особо тактика то и не заметна, хотя может быть это искажение от просмотра других топ-5 лиг.
любой клуб из Польши или Македонии на классе укатывает ползающих уже к 30 минуте наших физиков... про разницу в уровнях хотя бы с Бельгией я даже не заикаюсь...
Теперь эти времена безумно далеко
Ну, вот серьезно, как Локомотив, которые последние годы занимал 6 и 8 места в ослабевшей РПЛ, а сейчас идет четвертым, занимал бы пятое место в Лиге 1?
Французский чемпионат тоже упал, но, простите, там лучший российский игрок с отрывом (Саша Головин) играет за Монако, которое не всегда даже в тройке бывает. В Локо всего-то 4 приличных игрока: Баринов, Глушенков, Тикнизян и молодая звездочка Пиняев, а весь состав на 80 миллионов евро. Если строго по стоимости Transfermarkt, это 4 место с конца (борьба за выживание, да). Но даже если представить переоценку, все равно Локо - это, грубо говоря, Страсбур или Нант. Совсем не Лилль или Марсель, как ни крути.