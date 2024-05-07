Экс-форвард ЦСКА Жо арестован в Бразилии за неуплату алиментов. Он провел ночь в тюрьме

Бывший игрок ЦСКА Жо арестован в Бразилии за неуплату алиментов.

37-летний нападающий, в данный момент выступающий за «Амазонас», направлялся на матч с «Понте Претой» в рамках бразильской Серии B. Он вышел из автобуса и был задержан сотрудниками полиции.

Футболист провел ночь с понедельника на вторник в тюрьме.

«В одном из городов штата Баия был выдан ордер на арест за относительно небольшой долг. [Во вторник] этот долг, вне всякого сомнения, будет выплачен, и мы ожидаем, что он будет освобожден», – сказал адвокат форварда Артур Эуженио Матиас.

Жо выступал за с 2006 по 2008 год. Он также представлял такие клубы, как « », « » и « ».