Экс-форвард ЦСКА Жо арестован в Бразилии за неуплату алиментов. Он провел ночь в тюрьме

Теги ЦСКА Жо Коринтианс высшая лига Бразилия Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Атлетико Минейро Д2 Бразилия Футбол

Бывший игрок ЦСКА Жо арестован в Бразилии за неуплату алиментов.

37-летний нападающий, в данный момент выступающий за «Амазонас», направлялся на матч с «Понте Претой» в рамках бразильской Серии B. Он вышел из автобуса и был задержан сотрудниками полиции. 

Футболист провел ночь с понедельника на вторник в тюрьме. 

«В одном из городов штата Баия был выдан ордер на арест за относительно небольшой долг. [Во вторник] этот долг, вне всякого сомнения, будет выплачен, и мы ожидаем, что он будет освобожден», – сказал адвокат форварда Артур Эуженио Матиас.

Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год. Он также представлял такие клубы, как «Манчестер Сити», «Коринтианс» и «Атлетико Минейро». 

7 комментариев
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Суровые в Бразилии приставы.
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