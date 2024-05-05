«Байер» забил 82 гола в этом сезоне Бундеслиги – новый рекорд клуба

«Байер» установил новый рекорд клуба, забив 82 гола в текущем сезоне Бундеслиги.

Команда тренера разгромила « » (5:1) на выезде в 32-м туре Бундеслиги.

Таким образом, на данный момент «Байер» забил 82 гола в текущем сезоне, что является рекордом клуба в чемпионате Германии.

Рекорд Бундеслиги по количеству забитых мячей принадлежит «Баварии» – 101 гол в сезоне-1971/72.

Кроме того, клуб из Леверкузена до 48 матчей продлил серию без поражений – это рекорд топ-5 лиг Европы.

До завершения нынешнего сезона Бундеслиги « » предстоит сыграть на выезде с «Бохумом» и дома с «Аугсбургом». 9 мая чемпион Германии встретится с «Ромой» в ответном полуфинале Лиги Европы (первая игра – 2:0). 25 мая «Байер» сыграет с «Кайзерслаутерном» в финале Кубка Германии.