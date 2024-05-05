«Байер» забил 82 гола в этом сезоне Бундеслиги – новый рекорд клуба

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Кубок Германии рекорды Футбол

«Байер» установил новый рекорд клуба, забив 82 гола в текущем сезоне Бундеслиги.

Команда тренера Хаби Алонсо разгромила «Айнтрахт» (5:1) на выезде в 32-м туре Бундеслиги.

Таким образом, на данный момент «Байер» забил 82 гола в текущем сезоне, что является рекордом клуба в чемпионате Германии.  

Рекорд Бундеслиги по количеству забитых мячей принадлежит «Баварии» – 101 гол в сезоне-1971/72.

Кроме того, клуб из Леверкузена до 48 матчей продлил серию без поражений – это рекорд топ-5 лиг Европы.

До завершения нынешнего сезона Бундеслиги «Байеру» предстоит сыграть на выезде с «Бохумом» и дома с «Аугсбургом». 9 мая чемпион Германии встретится с «Ромой» в ответном полуфинале Лиги Европы (первая игра – 2:0). 25 мая «Байер» сыграет с «Кайзерслаутерном» в финале Кубка Германии. 

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10 комментариев
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Каток
+6
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+6
Ответ Александр Зубков
Какому?
Вирцу , скорее всего, но это из разряда фантастики, конечно
+6
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+6
Если будет сезон без поражений выиграв требл, можно и игроку Байера ЗМ отдать:) Будет заслуженно:)
+6
-5
+1
Аспиринки прут напролом 👍
+1
0
+1
Ответ Александр Зубков
Какому?
Но у Вирца крутая статистика, один из лидеров команды:)) Английское полено из реала с чего вдруг фаворит ЗМ, а настоящий бриллиант даже в 5ке не котируется?:)
+4
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+1
Пора продолжить снимать легендарную серию. "Леверкузен, я люблю тебя!"
+1
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Ответ Давид Кузьмичев
Вирцу , скорее всего, но это из разряда фантастики, конечно
Если он ещё на Евро зажжёт то ЗМ очень вероятен
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Ответ rigobersong
Но у Вирца крутая статистика, один из лидеров команды:)) Английское полено из реала с чего вдруг фаворит ЗМ, а настоящий бриллиант даже в 5ке не котируется?:)
Ну не спорю. Но все ж понятно))
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