«МЮ» ни разу не пробил в створ «Пэласа» в первом тайме. Команда тен Хага уступает 0:2
«Манчестер Юнайтед» ни разу не пробил в створ «Кристал Пэлас» в первом тайме.
Команда тренера Эрика тен Хага проигрывает со счетом 0:2 к перерыву в матче 36-го тура АПЛ.
«Кристал Пэлас» повел 1:0 после гола Майкла Олисе на 12-й минуте, преимущество команды на 40-й минуте удвоил Жан-Филипп Матета.
В первом тайме «Манчестер Юнайтед» не нанес ни одного удара в створ ворот соперника при четырех ударах в сторону ворот и 64 процентах владения мячом.
«Кристал Пэлас» пробил пять раз в сторону ворот, три удара достигли створа.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед».
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