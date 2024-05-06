«МЮ» ни разу не пробил в створ «Пэласа» в первом тайме. Команда тен Хага уступает 0:2

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» ни разу не пробил в створ «Кристал Пэлас» в первом тайме.

Команда тренера Эрика тен Хага проигрывает со счетом 0:2 к перерыву в матче 36-го тура АПЛ.

«Кристал Пэлас» повел 1:0 после гола Майкла Олисе на 12-й минуте, преимущество команды на 40-й минуте удвоил Жан-Филипп Матета.

В первом тайме «Манчестер Юнайтед» не нанес ни одного удара в створ ворот соперника при четырех ударах в сторону ворот и 64 процентах владения мячом.

«Кристал Пэлас» пробил пять раз в сторону ворот, три удара достигли створа.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед».

28 комментариев
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Ответ Эксперт Спортс
Заслуженное 8-9 место в АПЛ
Незаслуженное, должны быть еще ниже...
+44
-1
+43
Адепты лысого гения, ваш выход. Что сегодня помешало?
+33
-1
+32
Ответ Evgeny Trifonov
Адепты лысого гения, ваш выход. Что сегодня помешало?
Слухи о назначении Тен Хага в Баварию... Большая часть состава грустит , ведь кто ещё после Эрика их в основу потом поставит) и сам Эрик в шоке от таких слухов)
+20
0
+20
Заслуженное 8-9 место в АПЛ
+19
-3
+16
QWERTY конечно же скажет, что это до сих пор остаточный эффект Роналду
+15
-1
+14
Матета: куплен за 11 млн евро, 12 голов.
Антони: "здесь могла бы быть ваша реклама"
+12
-2
+10
Ответ молодой сутенер
QWERTY конечно же скажет, что это до сих пор остаточный эффект Роналду
Роналду статистику такую выбивал, которая этим бездарям и не снилась. Даже в ЛЧ на себе их вытянул в Плей-офф.
+9
-2
+7
Бавария: то, что надо, идеальный тренер, добавьте в предложении еще пару-тройку миллионов!
+8
-2
+6
Печальное завершение сезона. А Сульшер - рыбак ... говорили они)
+6
0
+6
Ответ Evgeny Trifonov
Адепты лысого гения, ваш выход. Что сегодня помешало?
у них что-то случилось с face id((
+6
0
+6
Где этот местный поклонник Тен Хага Qwerty? Видел кто нибудь его?
+6
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+5
Ответ молодой сутенер
QWERTY конечно же скажет, что это до сих пор остаточный эффект Роналду
Про квертю Марк Твен ещё писал https://sun9-28.userapi.com/impg/AaqLwaWFPF9AgfZuw9qBoUCZnyi5SM9Jdn06lA/amOZ_lTyRYQ.jpg?size=875x699&quality=95&sign=52ac425bc9e332e998031dbbddb7a6de&type=album
+3
0
+3
что за сброд играет за МЮ
+2
0
+2
Наверно утром выйдет новость "Тен Хаг перехотел оставаться в МЮ и захотел перейти в Баварию"
А еще через пару часов выйдет "Бавария перехотела Тен Хага"
+1
0
+1
3 есть там глядишь 5 хаг будет
+1
0
+1
Ответ Evgeny Trifonov
Адепты лысого гения, ваш выход. Что сегодня помешало?
Мне кажется, они все вымерли давно уже. Как можно ЭТО поддерживать ?
+1
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0
Ответ SPAIN 2010
Где этот местный поклонник Тен Хага Qwerty? Видел кто нибудь его?
В Химках видел его на рынке. У них там бизнес с риг0й и клизмовыm.
+1
-1
0
Ответ Тумбочка Тевеса
Наверно утром выйдет новость "Тен Хаг перехотел оставаться в МЮ и захотел перейти в Баварию" А еще через пару часов выйдет "Бавария перехотела Тен Хага"
И ещё через пару часов новость от Тухеля: "Не, я всё понимаю, были разногласия, но уж лучше оставьте меня."
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Ответ Yelzin Teheda
что за сброд играет за МЮ
Игроки нормальные. Хорошие. Тут что за сброд тренирует?)
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Ответ Bestcapper
Незаслуженное, должны быть еще ниже...
МЮ в ФНЛ ???
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Все говорят лысый виноват, Всегда ругают тренера.Вы посмотрите состав мю,вся основа травмирована,и так на протяжении всего сезона.Он уже лепит состав из того что осталось.
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Неужели фарт Тен Хага закончился, ведь МЮ много матчей таких в сезоне провел, но там удавалось даже в таком стиле брать очки. 🤔
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Третий гол не видел, но первые два - это просто кунсткамера... Как будто против КП дети играют.
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Все по плану, футбол Тен Хаага в действии,пока только 2-0,может ещё один МЮ пропустит,а один забьет, шарлатан скажет, команда растет один гол отыграла.
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общая картина какая ? 7хааговский футбол просвечивается ?
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