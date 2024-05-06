«МЮ» ни разу не пробил в створ «Пэласа» в первом тайме. Команда тен Хага уступает 0:2

«Манчестер Юнайтед» ни разу не пробил в створ «Кристал Пэлас» в первом тайме.

Команда тренера проигрывает со счетом 0:2 к перерыву в матче 36-го тура .

« » повел 1:0 после гола Майкла Олисе на 12-й минуте, преимущество команды на 40-й минуте удвоил Жан-Филипп Матета.

В первом тайме « » не нанес ни одного удара в створ ворот соперника при четырех ударах в сторону ворот и 64 процентах владения мячом.

«Кристал Пэлас» пробил пять раз в сторону ворот, три удара достигли створа.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед».