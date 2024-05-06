«Локомотив» вошел в топ-4 РПЛ, обогнав «Спартак». До «Краснодара» и «Динамо» – 6 очков за 3 тура до конца сезона

Теги Спартак Локомотив Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» опередил «Спартак» в турнирной таблице РПЛ.

Команда тренера Михаила Галактионова обыграла «Ростов» (1:0) в матче 27-го тура Мир РПЛ.

Таким образом, «Локомотив» набрал 44 очка и занял четвертую позицию в турнирной таблице, обогнав «Спартак», у которого 43 балла. Красно-белые теперь пятые.

Отставание «Локомотива» от «Динамо» и «Краснодара», которые располагаются на третьей и второй позициях, составляет шесть очков.

В последних пяти матчах «Локомотив» одержал две победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

«Локомотив» продолжит сезон РПЛ 12 мая матчем против «Оренбурга».

21 комментарий
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Удержатся бы на 4, уже хорошо будет, медали вряд ли светят.
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Ну тогда уж и до Зенита семь…
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Потенциал у команды есть, особенно атакующий, но иногда такие тупые решения принтмают перед воротами, что диву даёшься
Ещё заметил, что Глушенков отдает хорошие пасы, но партнёры порят или не отдает обратно, то он сам тоже начинает единалить и бить, хотя партнёр в лучшей позиции
+17
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🔥будет финиш чемпионата
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В эпоху отстранения важно только 1е место, 2-16 вообще без разницы, включая вылет в лучшую лигу мира...
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Придумать топ-4 ради того, чтобы Спартак вспомнить - это круто.
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Даже такой мёртвый Локо умудряется в топ-4 держаться, какой же донный у нас нынче чемпионат
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Ладно, значит есть мин шанс на чемпионство, для этого надо болеть за Балтику, спартак, цска и обыгрывать оренбург в след туре, а там смотреть. Вообще, Локо много очков разбазарил.
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+8
У Локо есть шанс на бронзу 💪 сейчас Мусаев организует две ничьи + поражение и вуаля медали 😃 нужно только самим побеждать 😉
+7
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Ответ imperzo
Даже такой мёртвый Локо умудряется в топ-4 держаться, какой же донный у нас нынче чемпионат
Мёртвый? Ну остальные-то блещут стабильностью и только Локо мёртвый.
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+6
Даёшь проигрыш первых трёх, в двух турах вподряд, а Локо побед, и тогда последний тур просто огнище будет!
+5
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По такой "гонке" Локо можно записывать в претенденты на чемпионство.
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Ростов простил нас сегодня
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уже Локо вместо спартака за чемпионство борется?
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Там впереди матчи с тремя аутсайдерами,, которые землю грызть будут. Не удержим 4е место
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Ответ Russ Ivan
В эпоху отстранения важно только 1е место, 2-16 вообще без разницы, включая вылет в лучшую лигу мира...
Какая эпоха, это ЭРА
+3
-1
+2
Так, как говорится, скриньте.
Зенит проиграет цска и чаю, а с Ростовом сыграют вничью.
Краснодар проиграет Спартаку и Сочи, а с Динамо сыграет вничью.
Динамо проиграют КС и Балтике.
Мы обыгрываем Оренбург, Факел и Балтику и берём золото
😎
+2
-1
+1
Ответ Serega Ac-Milan
Удержатся бы на 4, уже хорошо будет, медали вряд ли светят.
С такой игрой как сегодня и 4ое место успехом будет
+2
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Ответ Фут.Боль
Мёртвый? Ну остальные-то блещут стабильностью и только Локо мёртвый.
мертвый реально.с трибуны это особенно хорошо видно.команда разбалансирована во всех линиях
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Страшный сон КС , проиграли Балтики и Оренбургу …
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