«Локомотив» вошел в топ-4 РПЛ, обогнав «Спартак». До «Краснодара» и «Динамо» – 6 очков за 3 тура до конца сезона
«Локомотив» опередил «Спартак» в турнирной таблице РПЛ.
Команда тренера Михаила Галактионова обыграла «Ростов» (1:0) в матче 27-го тура Мир РПЛ.
Таким образом, «Локомотив» набрал 44 очка и занял четвертую позицию в турнирной таблице, обогнав «Спартак», у которого 43 балла. Красно-белые теперь пятые.
Отставание «Локомотива» от «Динамо» и «Краснодара», которые располагаются на третьей и второй позициях, составляет шесть очков.
В последних пяти матчах «Локомотив» одержал две победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл.
«Локомотив» продолжит сезон РПЛ 12 мая матчем против «Оренбурга».
Ещё заметил, что Глушенков отдает хорошие пасы, но партнёры порят или не отдает обратно, то он сам тоже начинает единалить и бить, хотя партнёр в лучшей позиции
Зенит проиграет цска и чаю, а с Ростовом сыграют вничью.
Краснодар проиграет Спартаку и Сочи, а с Динамо сыграет вничью.
Динамо проиграют КС и Балтике.
Мы обыгрываем Оренбург, Факел и Балтику и берём золото
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