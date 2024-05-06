«Локомотив» вошел в топ-4 РПЛ, обогнав «Спартак». До «Краснодара» и «Динамо» – 6 очков за 3 тура до конца сезона

«Локомотив» опередил «Спартак» в турнирной таблице РПЛ.

Команда тренера обыграла « » (1:0) в матче 27-го тура Мир .

Таким образом, «Локомотив» набрал 44 очка и занял четвертую позицию в турнирной таблице, обогнав « », у которого 43 балла. Красно-белые теперь пятые.

Отставание «Локомотива» от «Динамо» и «Краснодара», которые располагаются на третьей и второй позициях, составляет шесть очков.

В последних пяти матчах « » одержал две победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

«Локомотив» продолжит сезон РПЛ 12 мая матчем против «Оренбурга».