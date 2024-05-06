Канищев о «Зените»: «Все выглядит печально. Совершенно нет игры, а игроки еле носят ноги»

Теги Зенит премьер-лига Россия Факел Александр Канищев Чемпионат.com Футбол

Александр Канищев раскритиковал игру «Зенита» в матче с «Факелом» (1:1).

«Кризиса в «Зените» еще нет, но все выглядит достаточно печально. У команды совершенно нет игры, а игроки еле носят ноги.

У «Факела» почти нет серьезных мастеров, но за счет самоотдачи они не дают себя обыграть. У «Зенита» сейчас не все в порядке.

Главная проблема «Зенита» сейчас – отсутствие мотивации. Если бы они бились так же, как «Факел», то ситуация была бы иной.

Но в данном случае команда играет наполовину пешком», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Там не тренерский штаб а друзья и приятели вот и результат
+4
0
+4
Увидел фамилию и сразу же подумал: "Толя Канищев вдруг объявился!"))
+2
0
+2
Все так. Тошно смотреть это
+2
-1
+1
Ответ Алексей Петров
факел люто отскочил , о чем о он?
Да, одно очко за три матча - это явно хороший результат для гегемона
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий