Канищев о «Зените»: «Все выглядит печально. Совершенно нет игры, а игроки еле носят ноги»

Александр Канищев раскритиковал игру «Зенита» в матче с «Факелом» (1:1).

«Кризиса в « » еще нет, но все выглядит достаточно печально. У команды совершенно нет игры, а игроки еле носят ноги.

У « » почти нет серьезных мастеров, но за счет самоотдачи они не дают себя обыграть. У «Зенита» сейчас не все в порядке.

Главная проблема «Зенита» сейчас – отсутствие мотивации. Если бы они бились так же, как «Факел», то ситуация была бы иной.

Но в данном случае команда играет наполовину пешком», – сказал бывший полузащитник петербуржцев.