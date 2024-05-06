Дуглас про 1:1 с «Факелом»: «Зениту» немного мешал газон, во 2-м тайме пришлось менять тактику. Нам не хватает концентрации, мы могли побеждать»

Дуглас Сантос высказался о проблемах «Зенита» в матче с «Факелом» (1:1).

– С одной стороны, «Зенит» опережает преследователей в турнирной таблице и занимает первое место, а с другой – упущенная победа. Каких чувств сейчас больше?

– Очень сложные эмоции. Мы отдали все силы на поле, боролись до самого конца. Мне кажется, что сделали все как и планировали, но, к сожалению, получили пенальти в самой концовке – и счет сравнялся. Я верю, что мы продолжим набирать очки и в конце сможем отпраздновать победу.

Нам немного мешал газон, высокая трава замедляла игру. Во втором тайме пришлось менять тактику.

У нас было много моментов, если бы мы были более сконцентрированы, то забили бы больше мячей. Нам не хватает концентрации, мы могли побеждать, – сказал защитник « ».