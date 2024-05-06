Дуглас про 1:1 с «Факелом»: «Зениту» немного мешал газон, во 2-м тайме пришлось менять тактику. Нам не хватает концентрации, мы могли побеждать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Факел Дуглас Сантос Матч ТВ Футбол

Дуглас Сантос высказался о проблемах «Зенита» в матче с «Факелом» (1:1).

– С одной стороны, «Зенит» опережает преследователей в турнирной таблице и занимает первое место, а с другой – упущенная победа. Каких чувств сейчас больше?

– Очень сложные эмоции. Мы отдали все силы на поле, боролись до самого конца. Мне кажется, что сделали все как и планировали, но, к сожалению, получили пенальти в самой концовке – и счет сравнялся. Я верю, что мы продолжим набирать очки и в конце сможем отпраздновать победу.

Нам немного мешал газон, высокая трава замедляла игру. Во втором тайме пришлось менять тактику.

У нас было много моментов, если бы мы были более сконцентрированы, то забили бы больше мячей. Нам не хватает концентрации, мы могли побеждать, – сказал защитник «Зенита».

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14 комментариев
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Единственный игрок Зенита в этом сезоне к кому вообще нет претензий одна благодарность за игру)))Единственный
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Ответ сергей петров
Единственный игрок Зенита в этом сезоне к кому вообще нет претензий одна благодарность за игру)))Единственный
Барриос, а по сезону Касьера в первой части. Бразилы пипец расслабились, Мост и Круг не растут... Про вратарей вообще лучше промолчу.
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Амелин: спасибо что назвали меня газоном
+7
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Ответ Скунсик
Барриос, а по сезону Касьера в первой части. Бразилы пипец расслабились, Мост и Круг не растут... Про вратарей вообще лучше промолчу.
Барриос в этом сезоне сам не свой
+2
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Ощущение, что всем приезжающим футболистам, в случае с не устраивающим их результатом, рассказывают про высокую траву, а они дальше остальным. Ребят, у вас один Клаудиньо имеет контракт как весь Факел, самим не смешно ?
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Тут случайность,но и нет возможности всегда по струнке руки держать. Еще раз так 100 подай,не получится в руку так попасть и ей подыграть. Ну и офсайд,тоже своего рода случайность, хоть и не трогал мяч Вендел,но участвовал в эпизоде.
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Эти бразильцы сломались. Давайте следующих ))
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Газон там неудобный, это понятно, но моменты нужно использовать. У Зенита ещё матч в Грозном, где поле будет такое же
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Тога скажи почему рука Мойзеса и Прохина не пенальти в пользу Зенита? Мойзес точно так же «рукавом» сыграл
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Ответ freeman123
Амелин: спасибо что назвали меня газоном
А чемпион России точно должен садиться на 1-0 с Факелом и играть на удержание счета и потом винить судью за правильно поставленный пенальти?
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