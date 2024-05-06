«Вест Хэм» объявил об уходе Мойеса по завершении сезона. Клуб выиграл Лигу конференций с шотландцем

Теги Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия отставки Футбол

Дэвид Мойес покинет пост главного тренера «Вест Хэма».

Лондонский клуб сообщил, что специалист оставит должность главного тренера после завершения нынешнего сезона.

Ранее появилась информация, что «Вест Хэм» возглавит Хулен Лопетеги.

Мойес тренирует «молотобойцев» с декабря 2019 года.

Под его руководством «Вест Хэм» доходил до четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы, а также выиграл Лигу конференций в прошлом сезоне, победив «Фиорентину» в финале.

В текущем сезоне «Вест Хэм» занимает девятое место в таблице АПЛ после 36 туров.

9 комментариев
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Он уже отказал Баварии, кто в курсе?
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-2
+5
Выиграл трофей с МЮ - уволили
Выиграл трофей с ВХ - уволили
Вообще непонятно, что они все от Мойеса хотят:)
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-2
+4
Слить 5-0 Челси слишком сильный кринж для любого
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Ждем возвращения этой легенды в маню
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Легенда Вест Хэма
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Мойес неплохо отработал, надеюсь возглавит какой нибудь Кристал Пэлас и будет в серединке держать команду
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Ответ dr. cage
Он уже отказал Баварии, кто в курсе?
Да ладно
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Ответ dr. cage
Он уже отказал Баварии, кто в курсе?
Видимо ждёт предложения от Мадрида.
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Ответ Bayern2004
Видимо ждёт предложения от Мадрида.
Дон Карло ещё года 2 будет главным
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