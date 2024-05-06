«Вест Хэм» объявил об уходе Мойеса по завершении сезона. Клуб выиграл Лигу конференций с шотландцем

Дэвид Мойес покинет пост главного тренера «Вест Хэма».

Лондонский клуб сообщил, что специалист оставит должность главного тренера после завершения нынешнего сезона.

Ранее появилась информация, что «Вест Хэм» возглавит Хулен Лопетеги.

тренирует «молотобойцев» с декабря 2019 года.

Под его руководством «Вест Хэм» доходил до четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы, а также выиграл Лигу конференций в прошлом сезоне, победив «Фиорентину» в финале.

В текущем сезоне « » занимает девятое место в таблице после 36 туров.