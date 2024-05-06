Лопетеги возглавит «Вест Хэм». Тренером интересовалась «Бавария»

Хулен Лопетеги возглавит «Вест Хэм».

Испанский специалист займет пост главного тренера «молотобойцев» со со следующего сезона, сообщает журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг. Стороны достигли договоренности, осталось подписать контракт.

Ранее сообщалось, что в приглашении заинтересована « », однако сам тренер предпочитал поработать в Англии.

В 36 турах текущего сезона « » набрал 49 очков, он занимает 9-е место в турнирной таблице. покинет клуб по окончании сезона.