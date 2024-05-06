Лопетеги возглавит «Вест Хэм». Тренером интересовалась «Бавария»
Хулен Лопетеги возглавит «Вест Хэм».
Испанский специалист займет пост главного тренера «молотобойцев» со со следующего сезона, сообщает журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг. Стороны достигли договоренности, осталось подписать контракт.
Ранее сообщалось, что в приглашении Лопетеги заинтересована «Бавария», однако сам тренер предпочитал поработать в Англии.
В 36 турах текущего сезона АПЛ «Вест Хэм» набрал 49 очков, он занимает 9-е место в турнирной таблице. Дэвид Мойес покинет клуб по окончании сезона.