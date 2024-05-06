Лопетеги возглавит «Вест Хэм». Тренером интересовалась «Бавария»

Теги Бавария Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия бундеслига Германия Хулен Лопетеги Футбол

Хулен Лопетеги возглавит «Вест Хэм».

Испанский специалист займет пост главного тренера «молотобойцев» со со следующего сезона, сообщает журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг. Стороны достигли договоренности, осталось подписать контракт. 

Ранее сообщалось, что в приглашении Лопетеги заинтересована «Бавария», однако сам тренер предпочитал поработать в Англии. 

В 36 турах текущего сезона АПЛ «Вест Хэм» набрал 49 очков, он занимает 9-е место в турнирной таблице. Дэвид Мойес покинет клуб по окончании сезона. 

5 комментариев
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Ответ Dr.Hapot
Вообще не понятно за какие заслуги или хотя бы навыки берут таких бездарей в АПЛ
Сразу видно, что ты и близко не смотрел матчи Севильи в сезоне 19/20, раз такое говоришь.
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+4
После дичи с Нагелем и тем, как боссы публично обращаются с Тухелем в финальный стадиях ЛЧ, тренеры по сути объявили им бойкот. Даже шарлатан Рангник отказал.
+3
-1
+2
Ответ Dr.Hapot
Вообще не понятно за какие заслуги или хотя бы навыки берут таких бездарей в АПЛ
Лучше Мойеса
+1
0
+1
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