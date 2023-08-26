«Атлетико» отдал купленного 21 августа форварда Испании U19 Омородиона «Алавесу» в аренду

Теги Атлетико Ла Лига трансферы Алавес Саму Омородион Футбол

Саму Омородион пробыл в «Атлетико» меньше недели.

Мадридцы приобрели нападающего у «Гранады» после того, как он забил им 14 августа. Сегодня 19-летнего футболиста отправили в аренду в «Алавес».

Пока на счету Омородиона только один матч в высшей испанской лиге. Подробно со статистикой игрока сборной Испании U19 можно ознакомиться здесь.

Изображение: deportivoalaves.com

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4 комментария

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aleksandrsemizorov
Умно
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Человек1991
Чё за смородина ? ) Норм игрок ?)
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Михаил Лубянский
А почему там же не оставили? Хоть привыкать к партнёрам не надо было бы
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