«Атлетико» отдал купленного 21 августа форварда Испании U19 Омородиона «Алавесу» в аренду
Саму Омородион пробыл в «Атлетико» меньше недели.
Мадридцы приобрели нападающего у «Гранады» после того, как он забил им 14 августа. Сегодня 19-летнего футболиста отправили в аренду в «Алавес».
Пока на счету Омородиона только один матч в высшей испанской лиге. Подробно со статистикой игрока сборной Испании U19 можно ознакомиться здесь.
Изображение: deportivoalaves.com
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