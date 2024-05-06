Александр Мостовой: «Спартак» избавился от того, что им вредило. Мы же все понимаем, о ком я?»

Александр Мостовой высказался о последних результатах «Спартака».

Под руководством красно-белые одержали 3 победы и 3 раза сыграли вничью.

«То, что вредило «Спартаку», от этого они избавились. Мы же все понимаем, о ком я? Поэтому сейчас Слишкович работает в спокойном режиме. Преимуществом служит еще и то, что никакой ответственности нет. Он же понимает, что он не главный. Он спокоен, часто варьирует состав, те, кто не играл, играют, такой момент можно экспериментировать.

А что дальше? В принципе, говорят, что его не рассматривают на роль главного, поэтому что здесь обсуждать? С другой стороны, наверное, и правильно, что не рассматривают. Сколько уже в « » было людей, которые попадают в команду, а потом не знаешь, кто они, откуда? Это не касается Слишковича, я говорю про концепцию», – сказал бывший полузащитник сборной России.