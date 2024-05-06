Александр Мостовой: «Спартак» избавился от того, что им вредило. Мы же все понимаем, о ком я?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Слишкович Футбол

Александр Мостовой высказался о последних результатах «Спартака».

Под руководством Владимира Слишковича красно-белые одержали 3 победы и 3 раза сыграли вничью. 

«То, что вредило «Спартаку», от этого они избавились. Мы же все понимаем, о ком я? Поэтому сейчас Слишкович работает в спокойном режиме. Преимуществом служит еще и то, что никакой ответственности нет. Он же понимает, что он не главный. Он спокоен, часто варьирует состав, те, кто не играл, играют, такой момент можно экспериментировать.

А что дальше? В принципе, говорят, что его не рассматривают на роль главного, поэтому что здесь обсуждать? С другой стороны, наверное, и правильно, что не рассматривают. Сколько уже в «Спартаке» было людей, которые попадают в команду, а потом не знаешь, кто они, откуда? Это не касается Слишковича, я говорю про концепцию», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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29 комментариев
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-Александр, как жизнь, как родители?
- Всё у них отлично, но не так, как у хитрого Абаскаля, который нахватал миллионов и свалил ... Алло... Алло!?? Чё трубку бросили!?!?
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кто ему звонит ???сколько можно -нн смешно уже ,человеку помощь врача нужна 😀
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Изабел уже
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- Александр, ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция.
- Это Абаскаль! Он начеканил мой CVC!
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вы сыоими звонками и просьбами его высказаться,подставляете этого больного человека..уже жалко становится.хотя,конечно,может он Сам звонит...
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Алло, это Абаскаль?
Алло, нет это Александр Мостовой
А где Абаскаль?
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похоже на манию преследования, он реально больной
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Нет, Саша, расскажи нам еще раз...
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Ответ Deni Magician
кто ему звонит ???сколько можно -нн смешно уже ,человеку помощь врача нужна 😀
Помощь не нужна. Просто пить нужно завязывать
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Ответ Deni Magician
кто ему звонит ???сколько можно -нн смешно уже ,человеку помощь врача нужна 😀
Почему тогда смеешься?(
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Абаскаль постоянно меняет состав;да что он мечется,он не играл,он не смыслит в футболе. Слишкович меняет состав;все нормально,идет ротация,те кто не играл,играют.
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Мостовой - весельчак Джокер, Абаскаль - мученник Брюс Уэйн. Они дополняют друг друга.
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Александр, продолжайте добиваться своего, никто, слышите никто и никогда не сможет так блестяще тренировать Спартак!!! Ну когда же эти твердолобые руководители команды поймут, что вы гений тренерского искусства, а не только великий футболист!!!✊😎
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Скажите, как его зовут?
А! тададататапам!
Ба! парарарарапапапам!
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Нет, Александр, даже не догадываемся.
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От РПЛ?😏
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А до Абаскаль было все прекрасно) И почему же его назначили?)
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О себе в третьем лице говорит, ещё за 91-й год видимо.
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Зарема?
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>То, что вредило «Спартаку», от этого они избавились. Мы же все понимаем, о ком я?

Эээ...Федун?
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Кажется, Абаскаль снится ему
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А то
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16 апреля, 23:05
Александр Мостовой: "Об Абаскале надо уже забыть".
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Понятия не имеем
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Ответ Deni Magician
кто ему звонит ???сколько можно -нн смешно уже ,человеку помощь врача нужна 😀
Да это таким как ты помощь нужна. В каждый новости находятся с такими вопросами, хотя в каждой новости есть ссылка на источник.

Конкретно в этой журналист Ульянцев звонил,
повторяю ссылку для тебя
https://metaratings.ru/news/aleksandr-mostovoi-slishkovich-rabotaet-v-spartake-v-spokoinom-rezhime-360516/
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Насчëт "концепции" - это он зря. Неприличными словами не выражаться!
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