Александр Мостовой: «Спартак» избавился от того, что им вредило. Мы же все понимаем, о ком я?»
Александр Мостовой высказался о последних результатах «Спартака».
Под руководством Владимира Слишковича красно-белые одержали 3 победы и 3 раза сыграли вничью.
«То, что вредило «Спартаку», от этого они избавились. Мы же все понимаем, о ком я? Поэтому сейчас Слишкович работает в спокойном режиме. Преимуществом служит еще и то, что никакой ответственности нет. Он же понимает, что он не главный. Он спокоен, часто варьирует состав, те, кто не играл, играют, такой момент можно экспериментировать.
А что дальше? В принципе, говорят, что его не рассматривают на роль главного, поэтому что здесь обсуждать? С другой стороны, наверное, и правильно, что не рассматривают. Сколько уже в «Спартаке» было людей, которые попадают в команду, а потом не знаешь, кто они, откуда? Это не касается Слишковича, я говорю про концепцию», – сказал бывший полузащитник сборной России.
- Всё у них отлично, но не так, как у хитрого Абаскаля, который нахватал миллионов и свалил ... Алло... Алло!?? Чё трубку бросили!?!?
- Это Абаскаль! Он начеканил мой CVC!
Алло, нет это Александр Мостовой
А где Абаскаль?
А! тададататапам!
Ба! парарарарапапапам!
Эээ...Федун?
Александр Мостовой: "Об Абаскале надо уже забыть".
Конкретно в этой журналист Ульянцев звонил,
повторяю ссылку для тебя
https://metaratings.ru/news/aleksandr-mostovoi-slishkovich-rabotaet-v-spartake-v-spokoinom-rezhime-360516/