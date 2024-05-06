Тео Бонгонда: «Слишкович мне доверяет. Играю и чувствую себя уверенно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Тео Бонгонда Владимир Слишкович Футбол

Тео Бонгонда рассказал о доверии со стороны Владимира Слишковича в «Спартаке».

— Ты стал играть со сменой тренера? Или ты сам набрал форму?

— Владимир [Слишкович] мне доверяет. Это вопрос доверия. У нас был разговор, я пообещал, что буду играть лучше.

— Абаскаль не доверял?

— Не знаю, честно. Но реальность такая, что я играю и чувствую себя уверенно.

— На каком языке говорит Владимир?

— Английский и русский. Со мной – на французском, — сказал вингер «Спартака» после матча с «Пари НН» (0:0) в Мир РПЛ.

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