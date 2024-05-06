Тео Бонгонда: «Слишкович мне доверяет. Играю и чувствую себя уверенно»
Тео Бонгонда рассказал о доверии со стороны Владимира Слишковича в «Спартаке».
— Ты стал играть со сменой тренера? Или ты сам набрал форму?
— Владимир [Слишкович] мне доверяет. Это вопрос доверия. У нас был разговор, я пообещал, что буду играть лучше.
— Абаскаль не доверял?
— Не знаю, честно. Но реальность такая, что я играю и чувствую себя уверенно.
— На каком языке говорит Владимир?
— Английский и русский. Со мной – на французском, — сказал вингер «Спартака» после матча с «Пари НН» (0:0) в Мир РПЛ.