Хавбек «Спартака» Денисов: «У нас есть ротация, практически все получают игровое время. Каждый знает, что должен делать» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Чемпионат.com Даниил Денисов Владимир Слишкович Футбол

Даниил Денисов рассказал о ротации состава в «Спартаке».

«Когда Слишкович говорил, что мы научились играть по счету, он имел в виду, что мы лучше контролируем игру и с мячом, и без мяча. Каждый игрок знает, что должен делать, и мы действуем синхронно. Каждый в игре важен.

У нас есть ротация, практически все получают свое игровое время», — сказал полузащитник «Спартака».

Слишкович еще тот фантазер, но что делать с автобусами – пока не придумал

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6 комментариев
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Ротация есть, очков нет.

Забавная ситуация. Есть некий российский костяк, который в основной своей массе профнепригоден, но имеет до фига амбиций. Если его не выпускать по спортивному принципу, то начинаются скандалы, интриги, расследования. Если попытаться этого не допустить и выпускать, то оказывается, что они даже Пари НН одолеть не способны. Ни в первом, ни во втором случае результата нет. Вывод? Менять надо не тренера...
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Ещё бы научится забивать!
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За счет ротации и набираете очки. Элементарные вещи не можете сделать на поле. Чуть скорость увеличивается. Все! Обрез, потеря мяча ! Половина игрового времени просто катаете мяч.
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