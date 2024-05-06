Хавбек «Спартака» Денисов: «У нас есть ротация, практически все получают игровое время. Каждый знает, что должен делать» 

Даниил Денисов рассказал о ротации состава в «Спартаке».

«Когда Слишкович говорил, что мы научились играть по счету, он имел в виду, что мы лучше контролируем игру и с мячом, и без мяча. Каждый игрок знает, что должен делать, и мы действуем синхронно. Каждый в игре важен.

У нас есть ротация, практически все получают свое игровое время», — сказал полузащитник « ».

Слишкович еще тот фантазер, но что делать с автобусами – пока не придумал