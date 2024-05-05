Килиан Мбаппе: «ПСЖ» выйдет в финал ЛЧ, мы уверены в себе. Осознаем давление, но команда спокойна»
Килиан Мбаппе считает, что «ПСЖ» по силам выйти в финал Лиги чемпионов.
Парижский клуб в гостях проиграл дортмундской «Боруссии» (0:1) в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Ответная игра между командами состоится 7 мая на «Парк де Пренс».
«Пройдет ли матч во вторник хорошо? Думаю, что да. Я уже готовлюсь.
Давление? Это нормально, потому что на кону место в финале Лиги чемпионов, что немаловажно. Тем более если вспомнить историю клуба в этом турнире.
Мы осознаем, что на нас оказывается давление, но команда очень спокойна. Мы уверены в себе и знаем, что сможем отыграться и выйдем в финал», – сказал форвард «ПСЖ».