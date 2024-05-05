Килиан Мбаппе: «ПСЖ» выйдет в финал ЛЧ, мы уверены в себе. Осознаем давление, но команда спокойна»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе считает, что «ПСЖ» по силам выйти в финал Лиги чемпионов.

Парижский клуб в гостях проиграл дортмундской «Боруссии» (0:1) в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Ответная игра между командами состоится 7 мая на «Парк де Пренс». 

«Пройдет ли матч во вторник хорошо? Думаю, что да. Я уже готовлюсь.

Давление? Это нормально, потому что на кону место в финале Лиги чемпионов, что немаловажно. Тем более если вспомнить историю клуба в этом турнире.

Мы осознаем, что на нас оказывается давление, но команда очень спокойна. Мы уверены в себе и знаем, что сможем отыграться и выйдем в финал», – сказал форвард «ПСЖ». 

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Заголовок и текст не соответствует, типичный спортс
+9
0
+9
В первом матче во втором тайме ПСЖ должен был забивать. Так что в Париже у команды есть все шансы. Ну а Мбаппе вполне может затащить их а финал, так что матч будет интересным
+1
0
+1
Ты,вообще прекратил играть в лиге чемпионов
+1
0
+1
Ответ Шем
Два раза прочитал текст, но так и не увидел где Мбаппе сказал: "ПСЖ выйдет в финал ЛЧ".
Сейчас можно заодно и перепись тех кто дальше заголовка не читает провести))
+1
0
+1
Ответ se_queda
Заголовок и текст не соответствует, типичный спортс
Чтоб спортс и не набросил, не бывать этому))
+1
0
+1
Ответ Ruslan3132
Очень хочется финала Реал-ПСЖ с разгромом мешков из Парижа.
Хочется немецкий финал с победой Боруссии
+2
-1
+1
Очень хочется финала Реал-ПСЖ с разгромом мешков из Парижа.
+3
-3
0
Ответ cruyff14@bk.ru
Мешков из мадрида
😂😂😂
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий