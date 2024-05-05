Килиан Мбаппе: «ПСЖ» выйдет в финал ЛЧ, мы уверены в себе. Осознаем давление, но команда спокойна»

Килиан Мбаппе считает, что «ПСЖ» по силам выйти в финал Лиги чемпионов.

Парижский клуб в гостях проиграл дортмундской « » (0:1) в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Ответная игра между командами состоится 7 мая на « де Пренс».

«Пройдет ли матч во вторник хорошо? Думаю, что да. Я уже готовлюсь.

Давление? Это нормально, потому что на кону место в финале чемпионов, что немаловажно. Тем более если вспомнить историю клуба в этом турнире.

Мы осознаем, что на нас оказывается давление, но команда очень спокойна. Мы уверены в себе и знаем, что сможем отыграться и выйдем в финал», – сказал форвард « ».