Сутормин об отравлении перед матчем с «Ахматом»: «Мне, как и многим, стало плохо во время игры. Заговор или нет... Нет смысла говорить, это в прошлом»

Алексей Сутормин высказался об отравлении игроков «Сочи» перед игрой с «Ахматом».

Перед перенесенным матчем 21-го тура главный тренер южан Роберт Морено сообщил, что 14 футболистов накануне почувствовали симптомы отравления. По словам испанца, его команду «заставили играть». «Сочи» просил РФС перенести игру с грозненцами из-за большого количества игроков с недомоганиями, но получил отказ.

«Был ли я среди тех, кто отравился? Да, в том числе. Во время игры мне, как и многим, стало плохо. Но это в прошлом. Матч уже завершен.

Заговор или нет... Об этом нет смысла говорить. Прошло достаточно времени. Впереди важные три игры, где от нас нужна полная концентрация», – полузащитник « ».

В оставшихся турах Мир РПЛ сочинцам предстоит сыграть с «Пари НН», «Краснодаром» и «Рубином». Сейчас команда с 20 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.

Глава РПЛ об отравлении «Сочи»: «Ахмат» – самый гостеприимный и надежный. Я не хочу обсуждать теории заговора»