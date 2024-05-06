Агент Дрэгушина о Постекоглу: «Тренер говорил, что не хочет играть в три защитника, но «Тоттенхэм» много пропускает, сезон пошел на спад»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм агенты Эндж Постекоглу Кристиан Ромеро Раду Дрэгушин Микки ван де Вен Футбол

Агент Раду Дрэгушина высказался о положении защитника в «Тоттенхэме».

22-летний футболист присоединился к лондонскому клубу за 21,5 млн фунтов в зимнее трансферное окно, но не смог обеспечить себе место в стартовом составе, проигрывая конкуренцию Микки ван де Вену и Кристиану Ромеро. С тех пор он вышел в основе только на два матча Премьер-лиги.

«Он должен набраться терпения, на его позиции уже есть два важных игрока, в конце концов он найдет свое место.

Тренер много раз говорил, что он не хочет играть тройкой [в защите]. Ему лучше знать, но «Тоттенхэм» много пропускает.

Игра в три защитника дает больше уверенности, что вы не пропустите слишком много голов. «Тоттенхэм» часто пропускает со стандартов, думаю, в будущем Дрэгушин найдет себе место, потому что «Тоттенхэму» нужна его мощь.

Если он не будет играть, нам придется задуматься о других решениях, но на данный момент я об этом не думаю, потому что он приехал только в январе. Жизнь непредсказуема, будем надеяться, что не придется, но никогда не знаешь наверняка.

«Тоттенхэм» хорошо стартовал под руководством Постекоглу, но с тех пор их сезон пошел на спад», – заявил Флорин Манеа в беседе с Radio CRC.

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6 комментариев
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Ну когда у тебя стоит выбор между Баварией и Тот, и ты выбираешь второе, то все вопросы можешь адресовать себе
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Это забавно, когда агенты игроков начинают учить тренеров тренировать)

По факту, спад - чистая психология, ну и на этом фоне, конечно, функциональный спад. Перестройкой схемы тут решить что-то вряд ли возможно. Тут важна длина скамейки, чтобы в такой отрезок выходили голодные до стартового состава не сильно уступающие в качестве игроки.
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Очень забавно,что в Баварию он не перешёл, боясь конкуренции, и выбрал Тоттенхем. И по итогу из-за перформансов Кима и Упамекано в Баварии сейчас основной защ - бывший запасной Тоттенхема Дайер,причем малины не портит. А Раду в глухом запасе. Многоходовочка,которую никто не ожидал)
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Физики видать не хватает на концовку сезона
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Шеффилд Юнайтед очень уверенно выглядят, да
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Грек упертый. Можно было бы гибридную схему сделать. Вен-Ромеро-Драг с выдвижением Ромеро в опорку (пас есть у него) как делает Пеп со Стоунзом и как делал Поч с Даером в былые годы. Нормально все это срабатывало
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