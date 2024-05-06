Агент Дрэгушина о Постекоглу: «Тренер говорил, что не хочет играть в три защитника, но «Тоттенхэм» много пропускает, сезон пошел на спад»

Агент Раду Дрэгушина высказался о положении защитника в «Тоттенхэме».

22-летний футболист присоединился к лондонскому клубу за 21,5 млн фунтов в зимнее трансферное окно, но не смог обеспечить себе место в стартовом составе, проигрывая конкуренцию Микки ван де Вену и Кристиану Ромеро. С тех пор он вышел в основе только на два матча Премьер-лиги.

«Он должен набраться терпения, на его позиции уже есть два важных игрока, в конце концов он найдет свое место.

Тренер много раз говорил, что он не хочет играть тройкой [в защите]. Ему лучше знать, но «Тоттенхэм» много пропускает.

Игра в три защитника дает больше уверенности, что вы не пропустите слишком много голов. «Тоттенхэм» часто пропускает со стандартов, думаю, в будущем Дрэгушин найдет себе место, потому что «Тоттенхэму» нужна его мощь.

Если он не будет играть, нам придется задуматься о других решениях, но на данный момент я об этом не думаю, потому что он приехал только в январе. Жизнь непредсказуема, будем надеяться, что не придется, но никогда не знаешь наверняка.

« » хорошо стартовал под руководством , но с тех пор их сезон пошел на спад», – заявил Флорин Манеа в беседе с Radio CRC.