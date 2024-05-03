Постекоглу о 2:0 с «Челси»: «Мы слегка потеряли веру в наш футбол, я должен это изменить. Сегодня «Тоттенхэм» был плох, мое послание не дошло до команды»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу подвел итоги матча с «Челси».

Сегодня «Тоттенхэм» уступил команде Маурисио Почеттино (0:2) в перенесенном матче 26-го тура АПЛ.

– Мы играли недостаточно хорошо, и я должен взять на себя ответственность за это. Я тренер, и именно я выставляю игроков на поле, ответственность лежит на мне.

Раз мы продемонстрировали такое же выступление, как и в первом тайме, это значит, что мое послание не дошло до команды.

– Что это было за послание?

– Да ладно, приятель, мы плохо сыграли, хочешь, я напишу тебе досье о том, где что-то пошло не так?

Я чувствую, что мы слегка потеряли веру в наш футбол, убежденность в нем, и я должен это изменить.

Дело не в пропущенном [первом] голе, дело в нашем подходе к игре, и мы были далеки от надлежащего уровня. Это моя вина.

Уже некоторое время мы немного потеряны, и должны преодолеть это на пути нашего роста.

Мы должны выходить на поле и демонстрировать достойную игру, иногда ее приходится вымучивать. Сегодня мы не были хороши.

– О месте в первой четверке [АПЛ] теперь говорить не приходится?

– Я не знаю, как отвечать на такие вопросы. Сегодня мы были плохи, какой смысл думать о чем-то еще? Моя обязанность – убедиться, что в следующий раз мы сыграем лучше, – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в интервью Sky Sports.

После 34 матчей «шпоры», набрав 60 очков, занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ

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6 комментариев
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Зато честно. Будь на его месте тен хаг, сказал бы что играли отлично и вы просто ничего не понимаете
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Напомнилоо Черчесова-Это я что должен перед тобой отчитоватся что я сделал?
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Впервые за Челси Почеттино было не страшно, не знаю, либо мы уже потратили все нервы, либо ребята реально начинают становиться командой, либо Тоттенхэм настолько плох.
Факт в том, что в этом матче было понятно, Челси победит и в этом не может быть никаких сомнений.
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Очень хороший специалист и человек, но по правде говоря, не даст результата даже на том уровне, как критикуемый Конте. Соперники приспособятся к нему, болельщики и руководство станут требовать больше.
В любом случае желаю ему успехов с Тоттенхэмом.
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Кажется он потихоньку понимает куда он попал
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Ответ Григорий Геник
Впервые за Челси Почеттино было не страшно, не знаю, либо мы уже потратили все нервы, либо ребята реально начинают становиться командой, либо Тоттенхэм настолько плох. Факт в том, что в этом матче было понятно, Челси победит и в этом не может быть никаких сомнений.
либо на поле не было Энцо который просто мешает команде
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