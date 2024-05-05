Постекоглу о 2:4 с «Ливерпулем»: «Все равно считаю, что в целом «Тоттенхэм» играл хорошо. Мы заплатили за ошибки»

Эндж Постекоглу прокомментировал поражение «Тоттенхэма».

«Шпоры» в гостях уступили «Ливерпулю» (2:4) в 36-м туре .

– Наши последние два выездных матча с «Ньюкаслом» и «Челси» были не самыми лучшими, не только по игре, но и по результатам. По крайней мере, сегодня мне показалось, что мы были более похожи на самих себя и хотя бы старались быть той командой, которой хотим быть.

Думаю, в первом тайме мы действительно играли хорошо, просто всякий раз, когда мы доходили до финальной трети, у нас ничего не получалось, и я думаю, что это позволило «Ливерпулю» почувствовать себя комфортно. Очевидно, что, забив два гола, они усложнили нам задачу, а во втором тайме они забили пару исключительных мячей.

Я все равно считаю, что в целом наш футбол был хорош, и, по крайней мере, в последние полчаса наша атака начала действовать чуть лучше и выглядела чуть опаснее. Забили пару голов, создали еще пару моментов. Конечно, обидно проигрывать, но, по крайней мере, сегодня я могу сказать, что мы были больше похожи на самих себя.

Я думал, что до этого мы играли очень хорошо под давлением, пытаясь разыгрывать от ворот, но всякий раз, когда мы оказывались у чужих ворот, из этого ничего не выходило, а когда это происходит, соперник чувствует себя комфортно. Если бы мы смогли создать хотя бы пару голевых возможностей для себя, это, возможно, немного отбросило бы « » назад.

– Как вы оцениваете оборону команды?

– Некоторые моменты тоже были не очень хороши, но здесь, дома, они выглядят явно сильнее. Мы заплатили цену за ошибки, которые допустили, на таком уровне за это наказывают. В целом, наша оборонительная работа в плане прессинга была намного лучше, чем в середине недели, – сказал главный тренер « » в интервью BBC.