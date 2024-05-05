Постекоглу о 2:4 с «Ливерпулем»: «Все равно считаю, что в целом «Тоттенхэм» играл хорошо. Мы заплатили за ошибки»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу прокомментировал поражение «Тоттенхэма».

«Шпоры» в гостях уступили «Ливерпулю» (2:4) в 36-м туре АПЛ.

– Наши последние два выездных матча с «Ньюкаслом» и «Челси» были не самыми лучшими, не только по игре, но и по результатам. По крайней мере, сегодня мне показалось, что мы были более похожи на самих себя и хотя бы старались быть той командой, которой хотим быть.

Думаю, в первом тайме мы действительно играли хорошо, просто всякий раз, когда мы доходили до финальной трети, у нас ничего не получалось, и я думаю, что это позволило «Ливерпулю» почувствовать себя комфортно. Очевидно, что, забив два гола, они усложнили нам задачу, а во втором тайме они забили пару исключительных мячей.

Я все равно считаю, что в целом наш футбол был хорош, и, по крайней мере, в последние полчаса наша атака начала действовать чуть лучше и выглядела чуть опаснее. Забили пару голов, создали еще пару моментов. Конечно, обидно проигрывать, но, по крайней мере, сегодня я могу сказать, что мы были больше похожи на самих себя.

Я думал, что до этого мы играли очень хорошо под давлением, пытаясь разыгрывать от ворот, но всякий раз, когда мы оказывались у чужих ворот, из этого ничего не выходило, а когда это происходит, соперник чувствует себя комфортно. Если бы мы смогли создать хотя бы пару голевых возможностей для себя, это, возможно, немного отбросило бы «Ливерпуль» назад.

Как вы оцениваете оборону команды?

– Некоторые моменты тоже были не очень хороши, но здесь, дома, они выглядят явно сильнее. Мы заплатили цену за ошибки, которые допустили, на таком уровне за это наказывают. В целом, наша оборонительная работа в плане прессинга была намного лучше, чем в середине недели, – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в интервью BBC.

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12 комментариев
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Посмотрев сегодняшние матчи Вест Хэма и Тоттенхэма стало понятно что помешать взять чемпионство Сити может только необъяснимое чудо, вся надежда на Фулхэм 😄
+12
-1
+11
Последние полчаса вам просто позволили поиграть, когда результат уже был сделан. То что вы избежали разгрома- ну да, молодцы
+7
0
+7
Ответ Yobo
Посмотрев сегодняшние матчи Вест Хэма и Тоттенхэма стало понятно что помешать взять чемпионство Сити может только необъяснимое чудо, вся надежда на Фулхэм 😄
Вот бы заголовок: "Феноменальная игра Ивоби и Лено приносят Арсеналу чемпионство". И газету с таким заголовком отправить в 2018
+4
0
+4
Отдай мяч если не можешь выстроить игру в последней трети поля, играй в контратаки. Варьируй тактику.
+2
0
+2
> последние полчаса наша атака начала действовать чуть лучше и выглядела чуть опаснее

Еснно. Клопп основу поснимал и доигрывал. Это еще повезло, что вышел кривой Нуньез а не Жота, иначе бы было 6-2
+2
0
+2
Ответ Максим Ларченков
Отдай мяч если не можешь выстроить игру в последней трети поля, играй в контратаки. Варьируй тактику.
Игроки учатся играть во владение только через владение. В решающем матче кубка, условно, можно отойти от схемы и тактики, единично. Системно это чушь, пусть учатся.
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да уж, жаль австралийца, кажется уже понимает, куда попал.
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Пусть шпоры знают свое место )))
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