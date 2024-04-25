Райт о Бруну: «Он победитель. Есть недостатки вроде размахивания руками, но именно он спасает «МЮ» в матчах и имеет право злиться на партнеров»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Иан Райт Бруну Фернандеш Футбол

Иан Райт поделился мнением о Бруну Фернандеше после игры «МЮ» с «Шеффилдом».

Вчера «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» (4:2) в матче 29-го тура АПЛ. Португалец забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Я думаю, что Бруно – победитель. Что бы мы ни говорили, у него есть свои недостатки вроде размахивания руками, но он из тех игроков, которые пытаются [что-то изменить].

Если убрать Бруно из «Манчестер Юнайтед», мы будем говорить об игроках, которые не развиваются. Если бы не он, «Юнайтед» был бы далек от своей нынешней позиции. Он разочарован, вероятно, он каждый день видит на тренировках, что партнеры не соответствуют его стандартам, и это отражается в матче.

Да, он по-прежнему ведет себя театрально, но если кто-то спасает «Манчестер Юнайтед» в матче, скорее всего, это именно он. Он имеет полное право злиться на товарищей по команде, потому что им следовало бы играть лучше», – сказал экс-игрок «Арсенала» в подкасте Stick to Football от Sky Bet.

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1 комментарий
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С нормальном тренером и качественным нападающим показал бы игру уровня Де Брюйне.
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