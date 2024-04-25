Райт о Бруну: «Он победитель. Есть недостатки вроде размахивания руками, но именно он спасает «МЮ» в матчах и имеет право злиться на партнеров»

Иан Райт поделился мнением о Бруну Фернандеше после игры «МЮ» с «Шеффилдом».

Вчера «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» (4:2) в матче 29-го тура АПЛ. Португалец забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Я думаю, что Бруно – победитель. Что бы мы ни говорили, у него есть свои недостатки вроде размахивания руками, но он из тех игроков, которые пытаются [что-то изменить].

Если убрать Бруно из « », мы будем говорить об игроках, которые не развиваются. Если бы не он, «Юнайтед» был бы далек от своей нынешней позиции. Он разочарован, вероятно, он каждый день видит на тренировках, что партнеры не соответствуют его стандартам, и это отражается в матче.

Да, он по-прежнему ведет себя театрально, но если кто-то спасает «Манчестер Юнайтед» в матче, скорее всего, это именно он. Он имеет полное право злиться на товарищей по команде, потому что им следовало бы играть лучше», – сказал экс-игрок «Арсенала» в подкасте Stick to Football от Sky Bet.