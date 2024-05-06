Чистяков о «Сочи»: «Жалко, что такой коллектив, наверное, не будет участвовать в следующем сезоне в Премьер‑лиге»

Теги премьер-лига Россия Дмитрий Чистяков Сочи Футбол

Дмитрий Чистяков считает, что «Сочи» вряд ли сохранит прописку в Мир РПЛ.

В воскресенье южане проиграли «Динамо» (2:3) и после 27 матчей с 20 очками замыкают таблицу.

«Макс [Рудаков] — молодец, он ждал свой шанс, работал на тренировках. Показал качественную игру. Я только рад за него.

Честно, я рад, что у нас собрался такой коллектив. Жалко, что такой коллектив, наверное, к сожалению, не будет участвовать в следующем сезоне в Премьер‑лиге», — сказал защитник «Сочи», права на которого принадлежат «Зениту».

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