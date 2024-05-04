Зидан – лучший полузащитник в истории Франции по версии FourFourTwo. Платини – 2-й, Канте – 4-й, Погба – 10-й

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Зинедин Зидан опередил Мишеля Платини в рейтинге лучших французских хавбеков.

Бывший полузащитник «Реала» занял первое место в списке сильнейших полузащитников в истории Франции, составленном FourFourTwo.

В первую половину перечня, насчитывающего 32 футболиста, вошли:

1. Зинедин Зидан;

2. Мишель Платини;

3. Патрик Виейра;

4. Нголо Канте;

5. Дидье Дешам;

6. Жан Тигана;

7. Антуан Гризманн;

8. Клод Макелеле;

9. Ален Жиресс;

10. Поль Погба;

11. Эммануэль Пети;

12. Адриен Рабьо;

13. Самир Насри;

14. Блез Матюиди;

15. Флоран Малуда;

16. Кристиан Карамбе.

Анри – лучший игрок атаки в истории Франции по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Гризманн – 7-й

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50 комментариев
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Ответ Karl Neron
Так Гризманн все-таки кто?
Антуан.
+15
0
+15
Что тут забыл Погба!?
+16
-2
+14
Я уже запутался. Они по второму кругу пошли?
+9
0
+9
Ответ angry horse
Все логично, умнее игрока, чем Зизу, наверное, у французов еще не было. Макелеле точно должен быть в топ-5😎
Платини тоже был гений на футбольном поле, его игра на Евро 1984 является сильнейшим индивидульным выступлением за всю историю чемпионатов Европы, ну и 3 ЗМ не просто так он получил. Так что кто из них двоих лучше в истории французкого футбола это вопрос дискуссионый, у каждого на этот счёт свое мнение. Лично для меня - Платини.
+11
-2
+9
Ответ Karl Neron
Так Гризманн все-таки кто?
Тотальный полузащитник
+7
0
+7
Так Гризманн все-таки кто?
+6
0
+6
Вполне заслуженно, Зидан - феноменальный игрок.
+8
-3
+5
Все логично, умнее игрока, чем Зизу, наверное, у французов еще не было. Макелеле точно должен быть в топ-5😎
+7
-2
+5
Ответ hiper26
Что тут забыл Погба!?
Погба в сборной и в МЮ разные игроки , в победном Чемпионате мира в России он был одним из ключевых игроков и забивал в финале
+5
0
+5
Ответ Кирилл Голивец
Комментарий удален пользователем
Рибери игрок атаки
+4
0
+4
Джоркаефф где?
+4
0
+4
Погба выше Пети, а Рабьо выше Матуиди?
Мде
+4
-1
+3
Ответ hiper26
Что тут забыл Погба!?
В смысле? Чемпион мира с голом в финале, под 100 матчей за Францию провёл. Надо было вместо него Жульена Фобера?)
+3
0
+3
Рабье ахахахх. Ржака
+3
0
+3
При всем уважении к Канте , но ставить его выше Макелеле - это чересчур
+3
0
+3
Думаю на 10 нужно было остановиться. Чтобы не видеть в топе Рабьо.
+2
0
+2
малуда-ахаха
+1
0
+1
Ответ hiper26
Что тут забыл Погба!?
Наличие Рабьо не менее удивительно
+1
0
+1
Ответ Karl Neron
Так Гризманн все-таки кто?
Уругваец
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Ахахах....видели мы как Рональдиньо калактикос по газону возил, не смеши меня:))
Видели мы, как престарелый Зидан в одиночку всю сборную Бразилии с Роналдиньо вертел))
Да и не престарелый в 98-м тоже))
А уж как он в полуфинале ЛЧ на Унитазе вышвырнул Бурселуну, вот это был кайф))
0
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Ответ Karl Neron
Так Гризманн все-таки кто?
Да.
0
0
0
Ответ Karl Neron
Так Гризманн все-таки кто?
Футболиста знаю
0
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0
Ответ Karl Neron
Так Гризманн все-таки кто?
Просто всегда седьмой 🤷🏻‍♂️
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Yobo
Платини тоже был гений на футбольном поле, его игра на Евро 1984 является сильнейшим индивидульным выступлением за всю историю чемпионатов Европы, ну и 3 ЗМ не просто так он получил. Так что кто из них двоих лучше в истории французкого футбола это вопрос дискуссионый, у каждого на этот счёт свое мнение. Лично для меня - Платини.
Да, возможно, что вообще в мировой истории ничего подобного никогда не было на уровне сборных - 9 мячей, 8 из них с игры, когда на всем турнире больше 2 с игры никто не забил

При этом Платини номинально полузащитник, а не нап. Но по статусу ЧМ+Евро все таки круче только Евро, поэтому Зидан и первый думаю
0
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Ответ hiper26
Что тут забыл Погба!?
Он должен быть тут
+3
-3
0
Ответ hiper26
Что тут забыл Погба!?
Почему Канте выше Погба?!
0
0
0
Ответ hiper26
Что тут забыл Погба!?
Ладно Погба что здесь забыл Рабьо?
0
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Ответ hiper26
Что тут забыл Погба!?
Каким бы балбесом не был,за сборную всегда играл на максимум и играл очень круто. Думаю,что предъявлять тут можно только за малое количество игр,но и их там под 100.
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Ответ Кирилл Голивец
Комментарий удален пользователем
В топе атакующих игроков, ссылка внизу новости
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