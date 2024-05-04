Зидан – лучший полузащитник в истории Франции по версии FourFourTwo. Платини – 2-й, Канте – 4-й, Погба – 10-й
Зинедин Зидан опередил Мишеля Платини в рейтинге лучших французских хавбеков.
Бывший полузащитник «Реала» занял первое место в списке сильнейших полузащитников в истории Франции, составленном FourFourTwo.
В первую половину перечня, насчитывающего 32 футболиста, вошли:
1. Зинедин Зидан;
2. Мишель Платини;
3. Патрик Виейра;
4. Нголо Канте;
5. Дидье Дешам;
6. Жан Тигана;
7. Антуан Гризманн;
8. Клод Макелеле;
9. Ален Жиресс;
10. Поль Погба;
11. Эммануэль Пети;
12. Адриен Рабьо;
13. Самир Насри;
14. Блез Матюиди;
15. Флоран Малуда;
16. Кристиан Карамбе.
Анри – лучший игрок атаки в истории Франции по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Гризманн – 7-й
Мде
Да и не престарелый в 98-м тоже))
А уж как он в полуфинале ЛЧ на Унитазе вышвырнул Бурселуну, вот это был кайф))
При этом Платини номинально полузащитник, а не нап. Но по статусу ЧМ+Евро все таки круче только Евро, поэтому Зидан и первый думаю