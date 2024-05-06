Бериша не считает себя главным провокатором в РПЛ: «Я хороший парень. Футбол – эмоциональная игра, иногда ты не можешь себя контролировать»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Футбол

Бернард Бериша не согласен, что его называют главным провокатором в Мир РПЛ.

– Вас называют главным провокатором в РПЛ. Согласны с этим?

– Нет, конечно! Я хороший парень, спросите любого, кто знает меня за полем, в обычной жизни. Футбол – эмоциональная игра, иногда ты не можешь себя контролировать. Если я кого-то задел, обидел, мне очень жаль.

Но в футболе я всегда стараюсь изо всех сил, работаю на максимум. А эмоции – это естественно. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть эти эмоции и тоже испытать их, – сказал полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша.

В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник провел 23 матча в РПЛ, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. 

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Бальбуэна выходит в лидеры в последнее время и судьи закрывают глаза....
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий