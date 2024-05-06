Бериша не считает себя главным провокатором в РПЛ: «Я хороший парень. Футбол – эмоциональная игра, иногда ты не можешь себя контролировать»

Бернард Бериша не согласен, что его называют главным провокатором в Мир РПЛ.

– Вас называют главным провокатором в . Согласны с этим?

– Нет, конечно! Я хороший парень, спросите любого, кто знает меня за полем, в обычной жизни. Футбол – эмоциональная игра, иногда ты не можешь себя контролировать. Если я кого-то задел, обидел, мне очень жаль.

Но в футболе я всегда стараюсь изо всех сил, работаю на максимум. А эмоции – это естественно. Болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть эти эмоции и тоже испытать их, – сказал полузащитник «Ахмата» Бернард .

В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник провел 23 матча в РПЛ, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.