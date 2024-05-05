Валерий Непомнящий: «Слуцкий – тренер высшего уровня. Его работа в Китае полезна, чтобы перезагрузиться»

Теги Леонид Слуцкий Валерий Непомнящий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Валерий Непомнящий назвал Леонида Слуцкого тренером высшего уровня.

5 мая «Шанхай» Слуцкого обыграл «Чжэцзян Профешнл», одержав восьмую победу в сезоне, и продолжает лидировать в таблице чемпионата Китая.

«Команда, в которой начал работать Слуцкий, была середняком в прошлом сезоне, а сейчас лидирует. Это говорит о том, что тренер нашел правильные решения по составу и по организации игры.

Слуцкий – это тренер высшего уровня. Его работа в Китае полезна, чтобы перезагрузиться и со свежими силами, может быть, вернуться», – сказал Бывший главный тренер футбольной команды «Шанхай Шеньхуа».

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4 комментария
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Согласен. Один из немногих тренеров, кто не боится искать новое и что-то открывать. Куда-то ехать. Такое чувство было, что работа в РПЛ после возвращение его просто морально подкосила.И он ударился в эту дичь. Будем надееться, что он снова встал на нужный курс. И мы его увидим и не только в РПЛ, после Китая
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Думаю, рпл с их конченными функционерами, которые его на год условно дисквалифицировали ему вообще не упала
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