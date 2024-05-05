Валерий Непомнящий: «Слуцкий – тренер высшего уровня. Его работа в Китае полезна, чтобы перезагрузиться»

Валерий Непомнящий назвал Леонида Слуцкого тренером высшего уровня.

5 мая «Шанхай» Слуцкого обыграл «Чжэцзян Профешнл», одержав восьмую победу в сезоне, и продолжает лидировать в таблице чемпионата Китая.

«Команда, в которой начал работать Слуцкий, была середняком в прошлом сезоне, а сейчас лидирует. Это говорит о том, что тренер нашел правильные решения по составу и по организации игры.

Слуцкий – это тренер высшего уровня. Его работа в Китае полезна, чтобы перезагрузиться и со свежими силами, может быть, вернуться», – сказал Бывший главный тренер футбольной команды «Шанхай Шеньхуа».