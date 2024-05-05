«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 11 матчей подряд – 9 побед и 2 ничьих, общий счет – 26:4

«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 11 матчей.

Сегодня « » одержал разгромную победу (4:0) над « » в 10-м туре китайской Суперлиги.

Всего у «Шанхая» при Слуцком 9 побед и 2 ничьих в 11 матчах, общий счет – 26:4. Команда продолжает лидировать в чемпионате Китая.

Напомним, в первом официальном матче во главе команды выиграл Суперкубок Китая.