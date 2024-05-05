«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 11 матчей подряд – 9 побед и 2 ничьих, общий счет – 26:4

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Чжэцзян Профешнл Футбол

«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 11 матчей.

Сегодня «Шанхай Шеньхуа» одержал разгромную победу (4:0) над «Чжэцзян Профешнл» в 10-м туре китайской Суперлиги.

Всего у «Шанхая» при Слуцком 9 побед и 2 ничьих в 11 матчах, общий счет – 26:4. Команда продолжает лидировать в чемпионате Китая.

Напомним, в первом официальном матче во главе команды Леонид Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.

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19 комментариев
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Давай Лёня, жги! И не слушай хейтеров, которые жо из студии поднять не могут. Которые и в Монголии бы не смогли б чего- то добиться.
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Не мог бы никакущий тренер такую серию выдать, Лёня хороший тренер
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Легчайшая для ЛВС.
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Есть ещё порох.
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полёт нормальный)
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Лёня раскачивает Поднебесную на опыте😎
+6
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Наш парень в Китае- первый👍
Лучший в своем деле👍
Молодец!
+4
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+4
Мостовой ждет осечки….
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Мостовой бы все 11 матчей выиграл.
+2
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+2
После этого население Китая увеличится раз в 1000+
+2
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Лёня так держать 💪💪💪
+1
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Ответ Красная стрела
Давай Лёня, жги! И не слушай хейтеров, которые жо из студии поднять не могут. Которые и в Монголии бы не смогли б чего- то добиться.
Секрет успеха Слуцкого в Китае в том, что у них там нет КВНа, и его ничего не отвлекает от футбола.
+1
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+1
Сегодня «Шанхай Шеньхуа» одержал разгромную победу (4:0) над «Чжэцзян Профешнл» в 10-м туре китайской Суперлиги.

Ну и кто здесь Профессионал? Наш Леон просто киллер!
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Удивительно какой глупый Мостовой и не понимает, что если уровень чемпионата слабее европейских, это не значит что его легко выиграть, остальные команды и другие тренеры тоже хотят выиграть
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У злопыхателей сегодня день траура! Викрырыч красава, глядишь ещё и чемпионом Китая будет!
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А утверждали что провалится. А оно вон как! )))
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Браво, Леонид! Продолжай в том же духе.
ПС Мостовой, завидуй...))
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Народ, а кто владелец "Шанхая"? Гинер-сан?
Хорошо так Лёня,👍 перезагрузил, свою спортивную деятельность.
Интересно, он по своим конспектам тренирует, или по методичке - выданной коммунистической партией Китая?
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