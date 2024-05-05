«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 11 матчей подряд – 9 побед и 2 ничьих, общий счет – 26:4
«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 11 матчей.
Сегодня «Шанхай Шеньхуа» одержал разгромную победу (4:0) над «Чжэцзян Профешнл» в 10-м туре китайской Суперлиги.
Всего у «Шанхая» при Слуцком 9 побед и 2 ничьих в 11 матчах, общий счет – 26:4. Команда продолжает лидировать в чемпионате Китая.
Напомним, в первом официальном матче во главе команды Леонид Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.
Лучший в своем деле👍
Молодец!
Ну и кто здесь Профессионал? Наш Леон просто киллер!
ПС Мостовой, завидуй...))
Хорошо так Лёня,👍 перезагрузил, свою спортивную деятельность.
Интересно, он по своим конспектам тренирует, или по методичке - выданной коммунистической партией Китая?