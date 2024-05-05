Слишкович о борьбе за медали в РПЛ: «Пока математика позволяет, мы идем в битву. Играем до конца»

Владимир Слишкович заявил, что «Спартак» будет биться за медали РПЛ до конца.

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

– Первый тайм был равным, но опасные моменты создавали мы. Били с 16-18 метров. Соперник создал только один момент. Когда играешь с такими командами и не открываешь счет, становится сложнее.

Я видел только одну команду, которая хотела забить. Вторая защищалась всей командой. «Пари НН» заслужил это очко. Нам жаль, мы рассчитывали на победу. Идем дальше. У нас появилась в первый раз неделя подготовки к следующей игре.

– У вас осталось три матча в чемпионате. Команда вряд ли станет второй. Какое значение имеют эти игры?

– Как мы не можем математически занять второе место? Мы играем с «Краснодаром», они – с «Динамо». Пока математика позволяет, мы идем в битву, играем до конца. Кубок не важнее чемпионата, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».