Эберль о встрече с Левом на матче «Баварии»: «Не обсуждали назначение. Если кто-то говорит, что не хочет тренировать «Баварию», значит, не хочет»

Теги Бавария Йоахим Лев бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Томас Тухель Макс Эберль Футбол

Спортивный директор «Баварии» рассказал о встрече с Йоахимом Левом.

В субботу команда под руководством Томаса Тухеля на выезде проиграла «Штутгарту» (1:3) в матче 32-го тура Бундеслиги. Этот матч посетил бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

«Я думаю, что это совершенно нормально, когда приходишь на стадион и видишь бывшего тренера сборной с его аналитиком, а затем здороваетесь и спрашиваете, как он поживает и все ли у него в порядке. Я сказал ему, что он хорошо выглядит. Потом я сел на свое место. Мы не обсуждали тренерскую должность.

Он очень ясно высказался по этому поводу, и я больше не рассматриваю этот вопрос. Если кто-то говорит, что не хочет тренировать «Баварию», значит, он не хочет тренировать «Баварию». Тогда мы найдем тренера, который будет заинтересован в работе в «Баварии», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль в интервью Bild.

Ранее бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что не рассматривает работу на посту главного тренера «Баварии» и в чемпионате Германии в целом. 

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