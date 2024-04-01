Возвращение Нагельсманна в «Баварию» возможно, но не все в руководстве поддерживают это

В руководстве «Баварии» не все согласны на возвращение Юлиана Нагельсманна.

Журналист Флориан Плеттенберг отмечает, что приглашение специалиста, работающего в сборной Германии, остается актуальным вариантом. Сам тренер не против этого, однако сторонам предстоит пройти длинный путь, чтобы договориться.

Отмечается, что знает, что не все боссы «Баварии» на 100% убеждены в том, что его стоит вернуть.

При этом спортивный директор «Баварии» находится в хороших отношениях с Юлианом и все время поддерживал с ним связь.