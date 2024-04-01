Возвращение Нагельсманна в «Баварию» возможно, но не все в руководстве поддерживают это

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Макс Эберль Юлиан Нагельсманн Футбол

В руководстве «Баварии» не все согласны на возвращение Юлиана Нагельсманна.

Журналист Флориан Плеттенберг отмечает, что приглашение специалиста, работающего в сборной Германии, остается актуальным вариантом. Сам тренер не против этого, однако сторонам предстоит пройти длинный путь, чтобы договориться.

Отмечается, что Нагельсманн знает, что не все боссы «Баварии» на 100% убеждены в том, что его стоит вернуть.

При этом спортивный директор «Баварии» Макс Эберль находится в хороших отношениях с Юлианом и все время поддерживал с ним связь.

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8 комментариев
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Шутки шутками, но его же потом в случае чего не выпереть будет) потому что новое руководство совсем по-клоунски будет выглядеть в любом случае, если задумают его уволить еще раз)
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Конечно не все. Не в одну ж харю Салихамиджич и Кан принимали решение. Без волеизъявления высшего руководства такого не провернёшь с теми формулировками, что Салихамиджич высказывал!
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Шутки шутками, но его же потом в случае чего не выпереть будет) потому что новое руководство совсем по-клоунски будет выглядеть в любом случае, если задумают его уволить еще раз)
а зачем его увольнять?
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Евро пусть возьмёт и вернётся)
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Ответ Yu123
а зачем его увольнять?
если мюнхенские примы опять на поле валяго гонять будут,чего не только при Тухеле,но и при Юлиане ни раз бывало - то придётся снова уволять, куда деваться то.
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В Баварии пора уже проредить состав от зарвавшихся звезд, а сделать это Нагельсман не в силах. Первый его приход это показал. Система управления в Баварии уже не так эффективна как раньше. Как говорится ничто не вечно.
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По факту у Баварии из вариантов только Нагельсманн или Флик. Алонсо и Хенесс решили остаться в своих клубах. Не Лёва же им брать
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Шутки шутками, но его же потом в случае чего не выпереть будет) потому что новое руководство совсем по-клоунски будет выглядеть в любом случае, если задумают его уволить еще раз)
Ну если результаты будут неудовлетворительными, то ничего необычного. В первый раз его не из-за результатов поперли
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