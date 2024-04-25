Нагельсманн ответил директору «Баварии» о «жале» после увольнения из клуба: «Я осмотрел свое тело, жало не обнаружено»
Юлиан Нагельсманн заявил, что не испытывает обид по отношению к «Баварии».
Специалист ранее подписал новое соглашение со сборной Германии, тем самым отказавшись от варианта вернуться в «Баварию» на пост главного тренера. Мюнхенский клуб рассматривал тренера как одного из кандидатов.
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ранее заявил, что у Юлиана Нагельсманна осталось «жало» после увольнения из клуба в 2023 году.
«Я осмотрел свое тело, жало не обнаружено», – ответил тренер на высказывание функционера.
«Я сознательно решил присоединиться к сборной Германии», – добавил Нагельсманн.
А вот Эберлю наоборот следовало бы "жало" прикусить.
Руководство поменяется, может спокойно вернуться.
- но у нее "жало"!
- зато какое!