Нагельсманн ответил директору «Баварии» о «жале» после увольнения из клуба: «Я осмотрел свое тело, жало не обнаружено»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Макс Эберль Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн заявил, что не испытывает обид по отношению к «Баварии».

Специалист ранее подписал новое соглашение со сборной Германии, тем самым отказавшись от варианта вернуться в «Баварию» на пост главного тренера. Мюнхенский клуб рассматривал тренера как одного из кандидатов.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ранее заявил, что у Юлиана Нагельсманна осталось «жало» после увольнения из клуба в 2023 году.

«Я осмотрел свое тело, жало не обнаружено», – ответил тренер на высказывание функционера.

«Я сознательно решил присоединиться к сборной Германии», – добавил Нагельсманн.

19 комментариев
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Умничка. При нём Бавария громила всех на свете и могла ЛЧ взять, но руководство посливало всё уволив Юлиана и назначив Тухеля.
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Тренер красавчик,отомстил красиво..
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Ну Нагель адекватно ответил.
А вот Эберлю наоборот следовало бы "жало" прикусить.
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Хорошо!)
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Ответ Cristiano Ronaldo
Умничка. При нём Бавария громила всех на свете и могла ЛЧ взять, но руководство посливало всё уволив Юлиана и назначив Тухеля.
И до сих пор претендует на ЛЧ
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Красава !!
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Не, его обидели значит в прошлом году гении менеджмента Баварии которые были в составе руководства, а жало значит у него. Там до конца сезона оставалось 2,5 месяца доработать, команда шла к чемпионству, в ЛЧ отлично смотрелась и бац увольняют. Мол, побеждать надо в каждом матче (Салихамиджич такую ересь нёс что уляля просто, а ведь сам играл, знает о футболе уж наверняка всё что можно). Жало, блин.
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Сдержанный ответ. Мосты не сжигает)
Руководство поменяется, может спокойно вернуться.
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А они еще и обижаются что ли? Ничего себе наглость.
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Руководство смешное, сначала пинком под зад, выперли за дверь, а теперь типа вернись, мы все простим. А чем тухель не устраивает ?
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Чел просто рад, что свалил из крысятника и избавился от иллюзий.
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Ответ rusichi
Сдержанный ответ. Мосты не сжигает) Руководство поменяется, может спокойно вернуться.
А причём тут нынешняя руководство? Явно ты коре о чем не в курсе.
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Ответ rusichi
Сдержанный ответ. Мосты не сжигает) Руководство поменяется, может спокойно вернуться.
Руководство уже поменялось в прошлом году
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Ответ mancity111
И до сих пор претендует на ЛЧ
Все силы кинули на турнир, проиграв всё в Германии.
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Ответ mancity111
И до сих пор претендует на ЛЧ
Но проиграв всё остальное
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Всё правильно!!! Ибо неафуй!
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- кака цаца!
- но у нее "жало"!
- зато какое!
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Если Тухель выиграет ЛЧ, Кана вернут?))
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