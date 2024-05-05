РПЛ о 1-м месте «Зенита» при равенстве очков: «Команды не сыграли между собой равное число матчей. У «Зенита» больше всего побед, а у «Краснодара» лучше разница голов, чем у «Динамо»

РПЛ объяснила, почему «Зенит» идет 1-м в таблице при равенстве очков у 3 клубов.

«Зенит», « » и «Динамо» сейчас имеют по 50 очков. Команда тренера Сергея Семака завтра сыграет с «Факелом» в матче 27-го тура.

«Команды, набравшие одинаковое количество очков, не сыграли между собой равное количество матчей, поэтому применяются дополнительные показатели.

У «Зенита» наибольшее количество побед – 15, а у «Краснодара» лучше разница забитых мячей, чем у «Динамо» (41-26, 43-33). Поэтому «Зенит» занимает первое место, а «Динамо» третье.

Однако, в случае если бы равенство очков было бы только у « » и «Динамо», то на первом месте располагалась бы команда из – так как в обеих очных встречах «Динамо» одержало победы», – сообщили в пресс-службе Мир .

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