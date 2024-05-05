РПЛ о 1-м месте «Зенита» при равенстве очков: «Команды не сыграли между собой равное число матчей. У «Зенита» больше всего побед, а у «Краснодара» лучше разница голов, чем у «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Спорт-Экспресс регламент Футбол

РПЛ объяснила, почему «Зенит» идет 1-м в таблице при равенстве очков у 3 клубов.

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» сейчас имеют по 50 очков. Команда тренера Сергея Семака завтра сыграет с «Факелом» в матче 27-го тура.

«Команды, набравшие одинаковое количество очков, не сыграли между собой равное количество матчей, поэтому применяются дополнительные показатели.

У «Зенита» наибольшее количество побед – 15, а у «Краснодара» лучше разница забитых мячей, чем у «Динамо» (41-26, 43-33). Поэтому «Зенит» занимает первое место, а «Динамо» третье.

Однако, в случае если бы равенство очков было бы только у «Зенита» и «Динамо», то на первом месте располагалась бы команда из Москвы – так как в обеих очных встречах «Динамо» одержало победы», – сообщили в пресс-службе Мир РПЛ.

«Динамо» еле обыграло «Сочи» впервые за 3 года. И забило нетипично много дома

Какой шедевр от Тюкавина! Пяткой – с разворота 😱

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я об этом уже второй час говорю.

https://premierliga.ru/netcat_files/86/58/Reglament_MIR_RPL_2023_2024_red._29.12.2023.pdf

Пункт 17.3
При этом:
...
+27
-8
+19
Какая прости господи разница. Итоги чемпионата подвели как будто.
+12
-2
+10
К чему эти споры то вообще? Ладно бы от этого хоть что-то сейчас зависело, но нет же. На ровном месте какой-то кипиш )
+9
0
+9
Опа опа Америка -Европа
Глоры спортса, закатывайте губу обратно
+8
-5
+3
Ответ igls54
В случае равенства очков у 3-х команд по результатам личных встреч чемпионом станет Динамо или Краснодар. Зенит мимо по-любому. На данный момент: Зенит - 4 очка Краснодар - 4 очка Динамо - 6 очков Встреча Краснодар - Динамо еще впереди
Нет. Если Краснодар обыграет Динамо, то он станет. У него будет 7 очков, у Динамо 6, у Зенита 4
+8
-5
+3
Москва уже чемпионство отпраздновала вот только как обычно теперь 27 тура
+8
-7
+1
Смысл сейчас какие-то бессмысленные тёрки устраивать, кто там должен быть выше в середине 27 тура? Через три недели все и так будет ясно.
+1
0
+1
Бредовое исключение из достаточно бредового критерия, чтобы применить самый бредовый критерий
+1
-1
0
На этом чемпионат можно заканчивать
0
0
0
поставьте нас на 16 место, до конца 30 тура это не имеет значения
+1
-1
0
А на Спортсе в таблице РПЛ Динамо на первом месте. Я этому доверяю больше)
0
0
0
Ответ igls54
В случае равенства очков у 3-х команд по результатам личных встреч чемпионом станет Динамо или Краснодар. Зенит мимо по-любому. На данный момент: Зенит - 4 очка Краснодар - 4 очка Динамо - 6 очков Встреча Краснодар - Динамо еще впереди
Если у бабушки будет... Ну ты понел
+4
-4
0
Ответ Рашпель793
К чему эти споры то вообще? Ладно бы от этого хоть что-то сейчас зависело, но нет же. На ровном месте какой-то кипиш )
Спортс не может без этого. Столкнуть лбами болельщиков - любимое занятие.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий