Морено об РПЛ: «Сочувствую «Динамо» и «Краснодару», мы будем биться до последнего и стараться отобрать у них очки. «Сочи» может выиграть оставшиеся матчи, уверен»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Сочи Роберт Морено Футбол

Роберт Морено подвел итоги матча против «Факела» (0:0) в 26-м туре Мир РПЛ.

– Какие‑то эмоции остались?

– Разочарование. Мы хотели победить, но, к сожалению, этого сделать не получилось.

– Чего не хватило?

– Не хватило забитого мяча. Что еще я могу просить от команды? В моменте с отмененным голом решили какие‑то сантиметры, когда мяч коснулся головы нашего защитника. Остается четыре матча, нам нужно подойти к ним и выигрывать.

– Есть ли мотивация, которая заставит в этих матчах играть с удовольствием, или в центре внимания будет профессионализм?

– Все, что нам сейчас остается – выигрывать оставшиеся матчи. Уверен, что мы можем сделать это. Сочувствую «Динамо» и «Краснодару», мы будем биться до последнего и стараться отобрать у них очки. Пока возможно, будем биться до конца.

– За счет чего «Сочи» может остаться в РПЛ? Есть ли понимание, какие еще механизмы у игроков и всего персонала можно включить?

– Нужно забивать голы. Мы играем достаточно хорошо, и никто не может сказать, что мы играем плохо. Нам нужно продолжать играть так же и забивать голы. И еще чуточку везения, без него в спорте никак, – сказал главный тренер «Сочи».

Сейчас команда Морено с 20 очками занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ. В следующем туре сочинцы встретятся на выезде с московским «Динамо», также им остается сыграть против «Пари НН», «Краснодара» и «Рубина».

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5 комментариев
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От гл. тренера сб. Испания до, возможно, ФНЛ) Однозначно карьера в гору, в лучшей лиге мира не каждому дано тренировать)

А если без сарказма, то Сочи с ним очень симпатично выглядит
+8
0
+8
Ответ Edwin_Hubble
От гл. тренера сб. Испания до, возможно, ФНЛ) Однозначно карьера в гору, в лучшей лиге мира не каждому дано тренировать) А если без сарказма, то Сочи с ним очень симпатично выглядит
Да, просто не везёт. Надеюсь Морено останется в РПЛ, пусть даже в другой команде.
+3
0
+3
Динамо не знаю, но Краснодар нинешный вполне реально обыграть
+1
0
+1
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