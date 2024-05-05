Колосков отказался от приглашения ФИФА и УЕФА поехать на Евро: «Нужно лететь через Стамбул, прямых рейсов нет, тяжело. Буду смотреть по телевизору»

Теги УЕФА ФИФА Вячеслав Колосков ТАСС Евро-2024 Футбол

Вячеслав Колосков отказался от приглашения на Евро из-за длительных перелетов.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

«ФИФА и УЕФА пригласили меня посетить чемпионат Европы. Посетить матч-открытие, финал, два четвертьфинальных матча.

Я сразу отказался, поскольку нужно лететь через Стамбул, прямых рейсов нет. Я уже налетался, сейчас тяжело летать.

Приглашение есть, но возможности летать нет, буду смотреть по телевизору. Но всех руководителей ФИФА и УЕФА поблагодарил за приглашение.

Я получил приглашение на конгресс ФИФА (пройдет 17 мая в Таиланде – Sports), прислали повестку дня. Но еще не решил, скорее всего, не поеду, потому что тяжело стало летать на дальние расстояния», – рассказал почетный член ФИФА и УЕФА.

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10 комментариев
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Ответ Bartez1986
Бедолага какой. Даже жалко стало
83 года, зачем ему летать пересадкой через Стамбул? Он не молодой давно
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На авто через Турцию тогда езжай)
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Вежливо так отказал недружественным странам🤣
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в июне 83 года исполнится.
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просто боится, что визу не дадут
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Ответ igls54
Вежливо так отказал недружественным странам🤣
А давно ФИФА и УЕФА стали странами?)
+3
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Ответ igls54
Вежливо так отказал недружественным странам🤣
Талибану, хуситам и прочим дружественным бандитам отказывать не будет, я так понимаю
+4
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Ответ igls54
Вежливо так отказал недружественным странам🤣
Igls открыл новые страны уефа и фифа
+1
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