Колосков отказался от приглашения ФИФА и УЕФА поехать на Евро: «Нужно лететь через Стамбул, прямых рейсов нет, тяжело. Буду смотреть по телевизору»

Вячеслав Колосков отказался от приглашения на Евро из-за длительных перелетов.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

«ФИФА и УЕФА пригласили меня посетить чемпионат Европы. Посетить матч-открытие, финал, два четвертьфинальных матча.

Я сразу отказался, поскольку нужно лететь через Стамбул, прямых рейсов нет. Я уже налетался, сейчас тяжело летать.

Приглашение есть, но возможности летать нет, буду смотреть по телевизору. Но всех руководителей ФИФА и УЕФА поблагодарил за приглашение.

Я получил приглашение на конгресс ФИФА (пройдет 17 мая в Таиланде – Sports), прислали повестку дня. Но еще не решил, скорее всего, не поеду, потому что тяжело стало летать на дальние расстояния», – рассказал почетный член и .