«Реал» – чемпион Испании, «Краснодар» снова теряет очки, разгромы от «Ман Сити» и «Арсенала», рекорды Месси, Соболенко проиграла Швентек, поул Ферстаппена и другие новости

1. «Реал» – чемпион Испании! «Мадрид» взял титул досрочно благодаря разгрому «Кадиса» (3:0) и поражению «Барселоны» от «Жироны» (2:4). Для «сливочных» это рекордный 36-й титул в истории, для Карло Анчелотти – 12-й в клубе.

У «Барсы» все печально: клуб завершит сезон без трофеев, а теперь рискует не попасть в Суперкубок Испании. «Жирона» же впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Остальные результаты дня в Ла Лиге – по ссылке.

2. «Краснодар» дома проиграл «Ахмату» в 27-м туре Мир РПЛ (0:1) и потерял очки во 2-м матче подряд. Теперь «Зенит» может оторваться на 3 очка, если победит «Факел». При Мусаеве «быки» выигрывают реже, чем при Ивиче – 43% против 55.

В другом матче дня «Оренбург» обыграл «Крылья Советов» (2:1) и прервал серию из 4 поражений.

3. «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (5:1) в 36-м туре АПЛ с помощью покера Холанда. «Арсенал» крупно обыграл «Борнмут» (3:0). «Шеффилд» пропустил 100 голов в АПЛ и приблизился к антирекорду более чем столетней давности. Остальные итоги дня в чемпионате Англии – тут.

«Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя 22 года. «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич» сыграют в плей-офф Чемпионшипа.

4. НХЛ. «Бостон» выбил «Торонто» из плей-офф, выиграв 7-й матч серии (2:1 ОТ) за счет гола Давида Пастрняка в овертайме. Во втором раунде «Брюинс» предстоит встреча с «Флоридой».

5. НБА. 43 очка от Эдвардса помогли «Миннесоте» с победы начать серию второго раунда против действующего чемпиона «Денвера».

6. Ига Швентек обыграла Арину Соболенко в финале турнира WTA в Мадриде.

7. Макс Ферстаппен выиграл квалификацию и спринт Гран-при «Формулы-1» Майами.

8. Саша Илич возглавил «Пари НН». Сербский тренер сразу же пригласил Мостового на стажировку, но Александр сомневается, что кто-то может его учить.

9. Кайрен Уилсон победил Дэвида Гилберта в 1/2 финала чемпионата мира по снукеру и сыграет в финале с Джеком Джонсом, который прошел Стюарта Бинэма.

10. «Бавария» в гостях проиграла «Штутгарту» (1:3) в 32-м туре Бундеслиги, несмотря на очередной гол Кейна. «Боруссия» Дортмунд разнесла «Аугсбург» (5:1), у Ройса гол и два ассиста, Мукоко сделал дубль. Все результаты тура – здесь.

11. Хоккейная сборная «Россия 25» разгромила Беларусь (6:0) в рамках майского турне.

12. Три гола Роналду помогли «Аль-Насру» разнести «Аль-Вахду» в лиге Саудовской Аравии – 6:0. Для Криштиану это 66-й хет-трик в карьере, у Лео Месси их 57.

13. МЛС. «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2), забив 6 мячей за второй тайм. Лионель Месси забил и сделал 5 ассистов (2 новых рекорда лиги), Луис Суарес сделал хет-трик и прибавил голевую передачу. Клуб из Флориды лидирует в общей таблице лиги.

14. «Интер» в статусе чемпиона Италии уступил «Сассуоло» (0:1), а «Лацио» сыграл вничью с «Монцей» (2:2) в 35-м туре Серии А.

15. Франция готовится к кибератакам в ходе ОИ-2024, в том числе от хакеров из России.

16. Пиоли возглавит «Наполи», пишет La Repubblica. Контракт с тренером «Милана» – по схеме «2+1».

17. «Джиро д’Италия-2024». 1-й этап. Нарваэс победил, Шахманн – 2-й, Погачар – 3-й.

Цитаты дня.

«Месси был генетически модифицирован, поэтому рядом с его именем должна быть звездочка». Бартон о Лионеле

Яковлев о жизни в Нью-Йорке: «В Москве намного чище, лучше, выше уровень ресторанов. В США нет размаха, очень впечатляет лицемерие. Но я не хейтер, в чем-то они круты»

«Кто такой Саша Илич? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? У нас своих нет?» Дмитрий Черышев о новом тренере «Пари НН»

Отец Мирославы Лебедевой: «Мы вдохновлялись Загитовой. Это же классно: стать олимпийской чемпионкой в 15 лет и дальше на этом строить жизнь»

Мостовой о бане Тихонова за слова про Опейкину: «За что? Вы сами понимаете, где футбол и где женщина. Так она еще и не играла. Зачем женщинам судить мужской футбол? Это же унижение мужчин!»

Генсек РФС: «Мы не за отстранение Израиля, мы за допуск России. Задача не в том, чтобы у соседа корова умерла, а чтобы у нас она была здоровая»

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