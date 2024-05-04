«Барселона» завершит сезон без трофеев. Команда Хави участвовала в 4 турнирах

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании Футбол

«Барселона» лишилась шансов завоевать хотя бы один трофей в этом сезоне.

Команда Хави сегодня проиграла «Жироне» (2:4) в 34-м туре Ла Лиги – этот результат гарантировал «Реалу» чемпионство.

Также каталонцы уступили в финале Суперкубка Испании и вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов на этапе четвертьфинала.

В прошлом сезоне «блауграна» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.

Материалы по теме

103 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ямаль самый молодой игрок, при котором Барселона два раза подряд пропустила фирменную четверочку от Жироны
+157
-9
+148
Смена тренера в середине сезона сказалась, новая метла метёт по новому.
+57
-1
+56
Не стоит переживать болельщикам Барсы, Хави остается, а значит в следующем сезоне вполне сможете защитить этот результат!
+49
-4
+45
Хави:

"Отнимите победы Реала и Жироны над Барсой, и отдайте их нам!"
+36
-5
+31
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
это подзалупл получается ?
+32
-3
+29
Надо менять руководство. Тренером Климова. Спорт диром Ригоберку. В президенты Гуру.
+22
-1
+21
надеюсь контракт с Роберто не будет продлен. делать ставку и поблажки на то, что он воспитанник - надоело. гнать метлой, он никогда не соотв. уровню Барсы к тому же, теперь совсем плох, даже с лавки. ну и ни в коем случае не продлевать аренды Феликса с Канселу. Убрать мусор типа Ориоля и прочих. Араухо - нанять психолога. чистка нужна, а денег нет. Из 5 проигрышей в сезоне - 4 это проигрыш двум первым местам. Это приговор.
+23
-6
+17
С таким Реалом только Гампер светит барсе
+17
-6
+11
Ответ Klshk
Ямаль самый молодой игрок, при котором Барселона два раза подряд пропустила фирменную четверочку от Жироны
В 16. И это в 16 лет!
+10
-2
+8
Ямаль - самый молодой футболист проигравший 3 финала подряд
+9
-1
+8
Ответ Klshk
Ямаль самый молодой игрок, при котором Барселона два раза подряд пропустила фирменную четверочку от Жироны
хорошо, что Хави остался.
+9
-1
+8
Завтра Хави заявит, что без него Барселоне будет лучше, и он уходит
+8
0
+8
Ответ Усы Годзиллы
Хави: "Отнимите победы Реала и Жироны над Барсой, и отдайте их нам!"
Даже если так, чапи и это сольёт)))
+10
-3
+7
Маэстро Хави. Привет ригоберке
+8
-1
+7
Хавя, тренируй бчк вечно бгг))
+7
-2
+5
Отличный повод продлить гения!
+5
0
+5
Какой позор!!!! Эта Барса просто отстой вместе с Хави!!!!
+5
0
+5
Бестрофейник 2024
+5
0
+5
Ау спортс, кубок бампера и 3:0 в товарищеском классико, там, вообще то золотой дубль!
+5
-1
+4
Квадрупл получается?
+4
0
+4
Мы все ещё боремся за все трофеи.
+5
-2
+3
Барселона в этом сезоне не заслуживает второго места - так безвольно играть в чемпионате нельзя.
И защите надо идти учиться как правильно играть: Барселона впервые с сезона 12/13 пропустила за сезон больше 40 голов.

А Жирона молодцы: выдали «сезон жизни» и если по итогам сезона останутся на втором месте, то будет все очень заслуженно.
+4
-1
+3
Ответ Leon Petov
С таким Реалом только Гампер светит барсе
сомнительно , только после Жироны
+3
0
+3
Ответ rezedent
Какой позор!!!! Эта Барса просто отстой вместе с Хави!!!!
Наверное самая худшая версия Барсы за все время.
+4
-1
+3
Ответ Syndycate
Ямаль - самый молодой футболист проигравший 3 финала подряд
Легенда
+2
0
+2
Хави...может всё-таки передумаешь...оставаться ?
+2
0
+2
Ответ VladimirMezin1
Завтра Хави заявит, что без него Барселоне будет лучше, и он уходит
А я не удивлюсь
+2
0
+2
Молодцы Жирона! Симпатичная команда помогла Реалу досрочно стать чемпионом!!! Хави навсегда оставайся в барсе 🏆🏆🏆🏆🏆🏆
+3
-1
+2
а Кубок Гампера?

ах, да....
+2
0
+2
Ну все закономерно, когда у руля команды эмоционально нестабильный тренер, странно ожидать какой-либо поступательной работы, а соответсвенно развития. Уверен, в следующем сезоне результат будет хуже. Очень жаль Френки, Педри, Гави, что расцвет своей карьеры они проводят под руководством относительно средних тренеров.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий