«Барселона» завершит сезон без трофеев. Команда Хави участвовала в 4 турнирах

«Барселона» лишилась шансов завоевать хотя бы один трофей в этом сезоне.

Команда Хави сегодня проиграла «Жироне» (2:4) в 34-м туре – этот результат гарантировал «Реалу» чемпионство.

Также каталонцы уступили в финале Суперкубка Испании и вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов на этапе четвертьфинала.

В прошлом сезоне «блауграна» выиграла чемпионат и .