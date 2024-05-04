«Барселона» завершит сезон без трофеев. Команда Хави участвовала в 4 турнирах
«Барселона» лишилась шансов завоевать хотя бы один трофей в этом сезоне.
Команда Хави сегодня проиграла «Жироне» (2:4) в 34-м туре Ла Лиги – этот результат гарантировал «Реалу» чемпионство.
Также каталонцы уступили в финале Суперкубка Испании и вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов на этапе четвертьфинала.
В прошлом сезоне «блауграна» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.
"Отнимите победы Реала и Жироны над Барсой, и отдайте их нам!"
И защите надо идти учиться как правильно играть: Барселона впервые с сезона 12/13 пропустила за сезон больше 40 голов.
А Жирона молодцы: выдали «сезон жизни» и если по итогам сезона останутся на втором месте, то будет все очень заслуженно.
ах, да....