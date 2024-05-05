Мэттьюс вернулся в состав «Торонто» в 7-м матче серии с «Бостоном». У него передача, 3 броска и 6 хитов за 17:35

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс вернулся в состав «Торонто» в 7-м матче серии с «Бостоном».

«Лифс» проиграли «Брюинс» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде. 

Лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ (69 шайб в 81 игре) пропустил 3-й период четвертого матча серии, а также пятую и шестую игру целиком.

Клуб называл болезнь причиной отсутствия нападающего, также сообщалось о наличии у него травмы. 

Сегодня Мэттьюс (17:35, 0:58 – в большинстве, «+1») отметился результативной передачей. Также в его активе 3 броска в створ и 6 силовых приемов. 

Он завершил плей-офф с 4 (1+3) очками в 5 играх. 

20 комментариев
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Спасибо, что вернулся, от души
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-1
+11
"Бесполезная пулялка"😏
Небось спешил на концерты Тейлор Свифт
+9
-2
+7
))))) "Усы надежды" ))))
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+3
"Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ (69 шайб в 81 игре) "© что-то здесь не так
+3
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+3
Ответ Den_94
"Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ (69 шайб в 81 игре) "© что-то здесь не так
Видимо судьба такая у лучших бомбардиров. Овечкин тоже 13 лет свой КС ждал.
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Ну ничего, в следующий раз обязательно повезёт.
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когда нибудь Торонто пройдет 1 раунд, но это будет уже другая команда
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Расскажите лучше про деревяшку португальскую, которая уехала из Айлов чашку брать, а в итоге Айлы без него добились большего успеха чем он сам в Торонто. Сколько у него там за серию? 1+1 и минуса? И снова вылет в первом раунде)))
Лифс должны избавиться от Тавареса. Иначе это проклятие их будет преследовать вечно. Это карма листьям за открытое и наглое воровство у Айлендерс
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Ответ kirilldoublel94@gmail.com
Я же правильно понимаю, что Киф и их ТШ на все матчи вышли с одним планом на игру: бросать отовсюду да побольше в трафик и нет, нагружая по максимуму Свеймэна, в надежде на отскок или подставление? По крайней мере так могло показаться, ибо комбинаций в атаке я лично не увидел, даже про входе в зону. Реализации ПП о многом говорит: Бостон хорошо защищался по зонам и не давал много пространства при развитии атаки. А большая часть бросков была еще и заблокирована.
Ну они и в прошлом ПО против Тампы так играли. Разница в том, что у Бостона игра в защите на порядок лучше чем у Тампы, да и Сваймен сыграл лучше, чем Вася. А так да, Киф играет с открытым забралом со всеми и почти все ему туда пихают.
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Ответ Den_94
"Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ (69 шайб в 81 игре) "© что-то здесь не так
✌️
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Ответ Simbad
Видимо судьба такая у лучших бомбардиров. Овечкин тоже 13 лет свой КС ждал.
В Торонто бабла нарубит, а потом после 30 присоединится к какому-нибудь контендеру за небольшие деньги и возьмёт КС)
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Ответ Вадим Сидоров
В Торонто бабла нарубит, а потом после 30 присоединится к какому-нибудь контендеру за небольшие деньги и возьмёт КС)
У Матса Сундина (из Торонто кстати) так не прокатило....и у Линдроса, Реника и Буре тоже. Особенно жаль Гартнера и Диона. А вот у Рея Бурка прокатило с Колорадо !
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