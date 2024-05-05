Мэттьюс вернулся в состав «Торонто» в 7-м матче серии с «Бостоном». У него передача, 3 броска и 6 хитов за 17:35

Остон Мэттьюс вернулся в состав «Торонто» в 7-м матче серии с «Бостоном».

«Лифс» проиграли «Брюинс» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде.

Лучший снайпер регулярного чемпионата (69 шайб в 81 игре) пропустил 3-й период четвертого матча серии, а также пятую и шестую игру целиком.

Клуб называл болезнь причиной отсутствия нападающего, также сообщалось о наличии у него травмы.

Сегодня Мэттьюс (17:35, 0:58 – в большинстве, «+1») отметился результативной передачей. Также в его активе 3 броска в створ и 6 силовых приемов.

Он завершил плей-офф с 4 (1+3) очками в 5 играх.