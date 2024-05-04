«Жирона» опередила «Барсу» и вышла на 2-е место за 4 тура до конца чемпионата. «Блауграна» может не попасть в Суперкубок
«Барселона» пропустила «Жирону» вперед в таблице чемпионата Испании.
Команда Хави уступила в дерби в 34-м туре – 2:4.
У «блауграны» осталось 73 балла. Бело-красные набрали 74 очка и вышли на второе место, отставание от «Реала», оформившего чемпионство, составляет 13 очков.
Замыкает топ-4 «Атлетико» с 64 очками после 33 матчей.
«Барселона» на данный момент не попадает в Суперкубок Испании по итогам сезона. В нем сыграют победитель и финалист Кубка Испании («Атлетик» и «Мальорка» соответственно), «Реал» на правах чемпиона страны, а также команда, которая займет второе место в Ла Лиге (в данный момент – «Жирона»).
Подослал воспитанника Реала в Жирону
Чтобы тот не дал гению Хави победить
Холдинг Сити групп, выкупите нахер половину команд Ла Лиги. 🙏
Такой футбол мы хотим видеть, а не Кадисы и Хетафе
Первый клуб Каталонии обыграл второй
И по очкам должны быть ближе к Реалу, чем к Барсе с Атлетико..