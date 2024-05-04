«Жирона» опередила «Барсу» и вышла на 2-е место за 4 тура до конца чемпионата. «Блауграна» может не попасть в Суперкубок

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Хави Ла Лига Суперкубок Испании Жирона Мичел Санчес Футбол

«Барселона» пропустила «Жирону» вперед в таблице чемпионата Испании.

Команда Хави уступила в дерби в 34-м туре – 2:4.

У «блауграны» осталось 73 балла. Бело-красные набрали 74 очка и вышли на второе место, отставание от «Реала», оформившего чемпионство, составляет 13 очков.

Замыкает топ-4 «Атлетико» с 64 очками после 33 матчей.

«Барселона» на данный момент не попадает в Суперкубок Испании по итогам сезона. В нем сыграют победитель и финалист Кубка Испании («Атлетик» и «Мальорка» соответственно), «Реал» на правах чемпиона страны, а также команда, которая займет второе место в Ла Лиге (в данный момент – «Жирона»).

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58 комментариев
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Хави опять уходит.
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-2
+76
Официально первый каталонский Жирона!
+41
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+35
Ответ Yobo
Хави опять уходит.
Опять этот Перес палки в колёса Барселоне вставляет
Подослал воспитанника Реала в Жирону
Чтобы тот не дал гению Хави победить
+34
-3
+31
Кто в этот раз был виноват? Судья? Газон? Журналисты? Освещение? Инопланетяне?
+19
0
+19
Хоть бы их команду не раскупили.
Холдинг Сити групп, выкупите нахер половину команд Ла Лиги. 🙏
Такой футбол мы хотим видеть, а не Кадисы и Хетафе
+15
-2
+13
Даже ручной свисток Барсы Эрнандес Эрнандес не спас сегодня своих.
+15
-6
+9
Ответ sintenced
Кто в этот раз был виноват? Судья? Газон? Журналисты? Освещение? Инопланетяне?
Не знаю, что он скажет в интервью, но в 2 встречах против барсы Жирона была на 2 головы выше
+6
0
+6
Ответ VuNePonimaete
Хоть бы их команду не раскупили. Холдинг Сити групп, выкупите нахер половину команд Ла Лиги. 🙏 Такой футбол мы хотим видеть, а не Кадисы и Хетафе
Жирона, Байер в этом сезоне были хороши.
+6
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+6
Жирона заслуживала своей игрой выход в Лигу Чемпионов. В Ла Лиге в двух играх Барсе забили 8 мячей.
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Все на своих местах
Первый клуб Каталонии обыграл второй
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Теперь Жирова официально в ЛЧ. Поздравления!
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Все справедливо , главный каталонский клуб должен быть выше сине-гранатовых выскочек ☝️
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+5
На самом деле, для такой симпатичной команды поздновато за собой закрепили вторую строчку..

И по очкам должны быть ближе к Реалу, чем к Барсе с Атлетико..
+5
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+4
каталонский клуб это Жирона теперь 🤭а барса все еще спить 😁
+3
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+3
Жирона - шикарная команда, отличную работу Мичел проделал. Наблюдать очень интересно
+3
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Оставим барсу, но какой же футбол показала жирона. Очень симпатичная команда построилась у них.
+3
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+3
Ответ Yobo
Хави опять уходит.
Домой)) .
+2
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+2
Ответ SergioRamos92
Опять этот Перес палки в колёса Барселоне вставляет Подослал воспитанника Реала в Жирону Чтобы тот не дал гению Хави победить
Он купил Жирону
+2
0
+2
И да, мне кажется что сегодняшний матч, лебединая песня Серджи Роберто. Спасибо тебе капитан и успехов, но уже в другой команде. Тут дело даже не в том, что он сегодня ошибся, он не может повести за собой команду именно в таких случаях, особо тяжёлых. Он из ведомых, а не ведущий.
+2
0
+2
Официально!!! Жирона первый клуб Каталонии.
+3
-1
+2
Ответ Роман
Жирона заслуживала своей игрой выход в Лигу Чемпионов. В Ла Лиге в двух играх Барсе забили 8 мячей.
Я правильно понимаю, они уже гарантировали выход в ЛЧ? Отрыв 13 очков от 5 места
+2
0
+2
Как же Жирона прекрасно играет, смотрел игры их лишь с топами чемпионата, всех вынесли, кроме Реала конечно
+2
0
+2
Молодцы Жирона! Симпатичная команда помогла Реалу досрочно стать чемпионом!!! Хави навсегда оставайся в барсе 🏆🏆🏆🏆🏆🏆
+1
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+1
Ответ Роман
Жирона, Байер в этом сезоне были хороши.
Байер против Реала. Какая крутая вывеска бы была на суперкубок Уефа🙏
+2
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Ответ dr. cage
На самом деле, для такой симпатичной команды поздновато за собой закрепили вторую строчку.. И по очкам должны быть ближе к Реалу, чем к Барсе с Атлетико..
Посыпались после поражения в кубке, но, к счастью, не покинули топ-4
+1
0
+1
Нечего неудачникам из Барселоны в суперкубке делать
+1
0
+1
Ничего глобального не произошло. Такое может случиться с каждой командой. Не сбалансированный состав, Хави и так сделал практически невозможное. Менеджмент теперь пусть думает, кем усилить команду, а потом спрашивать будет. Ничего не изменилось, два подростка в составе, один к сожалению сегодня провёл плохой матч. Какой может быть спрос. И да, Араухо напрягать начал, может быть с ним нужно быстрее определиться, оставляем или продаём? Я, честно говоря, за второй вариант. Хотя могу и ошибаться, как Рональд.)))
+1
0
+1
Хави, кричи что судья опять убил игру.
+1
0
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Холодно на каталонии -14
+1
0
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74 очка жироны - безумие!
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0
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