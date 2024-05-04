«Жирона» опередила «Барсу» и вышла на 2-е место за 4 тура до конца чемпионата. «Блауграна» может не попасть в Суперкубок

«Барселона» пропустила «Жирону» вперед в таблице чемпионата Испании.

Команда Хави уступила в дерби в 34-м туре – 2:4.

У «блауграны» осталось 73 балла. Бело-красные набрали 74 очка и вышли на второе место, отставание от « », оформившего чемпионство, составляет 13 очков.

Замыкает топ-4 « » с 64 очками после 33 матчей.

«Барселона» на данный момент не попадает в Суперкубок Испании по итогам сезона. В нем сыграют победитель и финалист Кубка Испании («Атлетик» и «Мальорка» соответственно), «Реал» на правах чемпиона страны, а также команда, которая займет второе место в Ла Лиге (в данный момент – «Жирона»).