Пиоли возглавит «Наполи». Контракт – по схеме «2+1» (La Repubblica)

Стефано Пиоли перейдет из «Милана» в «Наполи».

Как сообщает Calcio Napoli 24 со ссылкой на La Repubblica, неаполитанский клуб принял решение назначить главным тренером. 58-летний специалист возглавит команду в следующем сезоне.

Стороны заключат контракт на 2 сезона с возможностью продления еще на один год.

В данный момент « » возглавляет . Соглашение с ним рассчитано до конца этого сезона.