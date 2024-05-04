Пиоли возглавит «Наполи». Контракт – по схеме «2+1» (La Repubblica)
Стефано Пиоли перейдет из «Милана» в «Наполи».
Как сообщает Calcio Napoli 24 со ссылкой на La Repubblica, неаполитанский клуб принял решение назначить Пиоли главным тренером. 58-летний специалист возглавит команду в следующем сезоне.
Стороны заключат контракт на 2 сезона с возможностью продления еще на один год.
В данный момент «Наполи» возглавляет Франческо Кальцона. Соглашение с ним рассчитано до конца этого сезона.
Вы о чём?
Речь, вроде,о Наполи
вот если бы Конте пришел в Наполи, тогда конфликт был бы просто делом времени.