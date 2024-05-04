Пиоли возглавит «Наполи». Контракт – по схеме «2+1» (La Repubblica)

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Наполи Франческо Кальцона Футбол

Стефано Пиоли перейдет из «Милана» в «Наполи».

Как сообщает Calcio Napoli 24 со ссылкой на La Repubblica, неаполитанский клуб принял решение назначить Пиоли главным тренером. 58-летний специалист возглавит команду в следующем сезоне. 

Стороны заключат контракт на 2 сезона с возможностью продления еще на один год. 

В данный момент «Наполи» возглавляет Франческо Кальцона. Соглашение с ним рассчитано до конца этого сезона. 

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если Наполи будет выше в след сезоне Милана , всему руководству надо будет валить с клуба и возвращать Мальдини!
+17
-3
+14
Пиоли как раз один из тех тренеров который всем удобен. И я не удивлюсь если он еще и Юве успеет потренировать.)) Жаль Милан не понимает кого они увольняют.
+2
0
+2
удачи Стефано в Неаполе, и спасибо за Скудетто
+2
-1
+1
Ответ Давид Agabekyan
Мальдини тоже хотел Пиоли уволить. Главная ошибка позвать в руководство носатого шведа с завышенным ЧСВ
Швед ни на что не влияет. Свадебный генерал.
+1
0
+1
Ответ фанат спартака с 1967
На каком Спартаке? Вы о чём? Речь, вроде,о Наполи
Просто ник интересный
0
0
0
Топ за свои деньги
+1
-1
0
Ответ alik055
А как это отразится на Спартаке?
На каком Спартаке?
Вы о чём?
Речь, вроде,о Наполи
0
0
0
Ответ фанат спартака с 1967
Ужасная новость для нашей команды ((((
А как это отразится на Спартаке?
0
0
0
Ответ Havi Thongman
Зная де Лаурентиса, интересно, надолго ли
судя по всему, Пиоли неконфликтный дед, особо нетребовательный и работает с теми, кого подкинут.
вот если бы Конте пришел в Наполи, тогда конфликт был бы просто делом времени.
0
0
0
Ответ LideR-LegeNda
Если Наполи будет выше в след сезоне Милана , всему руководству надо будет валить с клуба и возвращать Мальдини!
так Мальдини ушел из клуба как раз по причине того, считал нужным уволить Пиоли
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Надо конечно, но выплата зарплаты это так то обязанность любого начальника и абсолютно на любой профессии
У разных специалистов разный уровень мастерства и финансовых запросов, есть соотношение цены и качества.
0
0
0
Ответ Святослав Степанов
а зарплату платить не надо?)
Надо конечно, но выплата зарплаты это так то обязанность любого начальника и абсолютно на любой профессии
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Вроде в посте не сказано, что его купили
а зарплату платить не надо?)
0
0
0
Ответ Mr.Trequartista
Топ за свои деньги
Вроде в посте не сказано, что его купили
0
0
0
Ответ <Inter>
Хвиче точно надо валить
А кто за него щас заплатит 130 млн?
0
0
0
Пожалеет Милан ещё, их Пиоли с таким составом далеко тащил
0
0
0
Желаю ему выиграть чемпионат и оба раза победить Милан с его чудо тренером который ещё не определилься . Потом руководство с таким лицом 🤡🤡🤡🤡🤡🤡 будут узнать что делать....
0
0
0
Всех обманул)))
0
0
0
Будет смешно, если в следующем сезоне Наполи опередит Милан
0
0
0
Зная де Лаурентиса, интересно, надолго ли
0
0
0
значит Милан 100% подписал соглашение с новым тренером, кто же это..
0
0
0
Интересное подписание
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий