Анчелотти выиграл 12-й трофей с «Реалом» и 28-й в качестве тренера

Теги Бавария ПСЖ Милан Карло Анчелотти Челси Ювентус Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти выиграл Ла Лигу с «Реалом».

Сегодня «Мадрид» в 36-й раз стал чемпионом Испании.

Для Карло Анчелотти это 12-й трофей в качестве тренера мадридского клуба. Итальянец возглавлял «Реал» дважды – с 2013 по 2015 годы и с 2021-го по настоящее время.

Всего в тренерской карьере Анчелотти 28 трофеев. Кроме «Реала», он выигрывал турниры с «Ювентусом» (один из трех победителей Кубка Интертото-1999), «Миланом», «Челси», «ПСЖ» и «Баварией».

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69 комментариев
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А это все потому что Анчелотти в футбол играл. Чеканить явно умеет. Походка самая что ни на есть футбольная. Отсюда и результаты. Это вам не Абаскаль какой-нибудь!
+62
-4
+58
Блестящий камбек после Эвертона.. Будем объективны..
+34
-1
+33
Ответ Игорь Новиков
Папа Карло лучший.
Даже не знаю, кого благодарить за то, что в 2022 году не удалось договориться с Аллегри)
+22
0
+22
Папа Карло лучший.
+22
-1
+21
Карло Анчелотти обошел Зидана по количеству титулов во главе «Мадрида» — 12.
Впереди только Мигель Муньос (14).
+13
0
+13
Ответ Игорь Новиков
Александр Мостовой, вы? 😁
По волосам на аватарке - похож
+12
0
+12
Ответ Бенисио Дель Пьеро
А это все потому что Анчелотти в футбол играл. Чеканить явно умеет. Походка самая что ни на есть футбольная. Отсюда и результаты. Это вам не Абаскаль какой-нибудь!
Александр Мостовой, вы? 😁
+11
0
+11
Ответ Игорь Новиков
Папа Карло лучший.
После Ташуева.
+9
-2
+7
🤨 = 🏆
+6
0
+6
Кстати, ЛаЛигу прошли с ОДНИМ поражением!!!!
И это после стольких травм защитников и без основного вратаря. Ну что за команда 🔥
+8
-2
+6
Дон Карло восхищает
+5
0
+5
Ответ Homelander_666
Даже не знаю, кого благодарить за то, что в 2022 году не удалось договориться с Аллегри)
Судьбу. Пронесло.
+5
0
+5
легенда, итальянский Ташуев!!!
+7
-2
+5
Ответ Дядя ТУРА
Да вообще не стоило идти в этот Эвертон сраный. Подождал бы лучше
Да чего ждать. Денег заработал. Это тоже опыт. Рядом с еврокубками клуб держал. Без него за выживание который год борются.
+4
0
+4
Ответ Homelander_666
Даже не знаю, кого благодарить за то, что в 2022 году не удалось договориться с Аллегри)
Как я тогда молился чтобы это чудо в Мадриде не оказалось
Хвала судьбе что пронесло
+3
0
+3
Великий папа Карло
+5
-2
+3
Папа Карло топ! Он там же где и Ферги и возможно там будет Гвардиола.
+4
-1
+3
Анчелотти просто унижает нашего Чапи.Последние Эль Классико 3:2,4:1,2:1,4:0.
+4
-1
+3
Карло легенда 🤨
+4
-1
+3
Ну что Анчелотти , даёшь 5ю ЛЧ? (хотя я за Баварию)
+2
0
+2
Папа Карло мне еще нравится тем, что он никогда не отлынивает от работы. Не гнёт пальцы и не кричит что-то типа: "Пойду работать только в топ клуб".
Надо было он и в Эвертоне поработал, и в Наполи. Кто-то верил, что после Эвертона и Наполи Карло еще вернётся на вершину? Наверное очень мало людей. А Карло работой доказал, что он топ.
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Ответ S_C
Пеп уже номер 1 в истории футбола.
не думаю. ему ещё лет десять выигрывать кубки нужно.

именно кубки, не матчи.
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Как уже писал: Карло Анчелотти - топ!
Абсолютно лучших тренер первой четверти 21 века.
Чемпионства во всех 5-х чемпионатах из топ-5 европейских лиг (Италия, Англия, Франция, Германия, Испания) меньше чем за четверть века - таких монстров больше нет 👏
Не говоря уж о различных Кубках, Суперкубках, ЛЧ итд.
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Ответ Direct free kick
Калчелоти в Эвертоне получал больше чем в Реале
Ну и что? Это опять ему в плюс. Значит мог в любом другом клубе заработать больше чем в Реале, но он вернулся именно в Реал. Это ли не доказательство того, что Карло в первую очередь за футбол и только потом про бабки.
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А начинал сбор трофеев со скромного Кубка Интертото ещё в прошлом веке.
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Ответ dr. cage
Блестящий камбек после Эвертона.. Будем объективны..
Да вообще не стоило идти в этот Эвертон сраный. Подождал бы лучше
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Великий
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Действительно Великий Папа Карло.
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Самый титулованный тренер в истории Мадрида - неплохо, для «физрука»!
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Папа Карло 😎 Браво 👏 👏 👏 Без 9,с травмами и... Это успех!
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