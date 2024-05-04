Анчелотти выиграл 12-й трофей с «Реалом» и 28-й в качестве тренера

Карло Анчелотти выиграл Ла Лигу с «Реалом».

Сегодня «Мадрид» в 36-й раз стал чемпионом .

Для Карло Анчелотти это 12-й трофей в качестве тренера мадридского клуба. Итальянец возглавлял «Реал» дважды – с 2013 по 2015 годы и с 2021-го по настоящее время.

Всего в тренерской карьере Анчелотти 28 трофеев. Кроме « », он выигрывал турниры с « » (один из трех победителей Кубка Интертото-1999), « », « », «ПСЖ» и «Баварией».