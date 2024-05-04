Анчелотти выиграл 12-й трофей с «Реалом» и 28-й в качестве тренера
Карло Анчелотти выиграл Ла Лигу с «Реалом».
Сегодня «Мадрид» в 36-й раз стал чемпионом Испании.
Для Карло Анчелотти это 12-й трофей в качестве тренера мадридского клуба. Итальянец возглавлял «Реал» дважды – с 2013 по 2015 годы и с 2021-го по настоящее время.
Всего в тренерской карьере Анчелотти 28 трофеев. Кроме «Реала», он выигрывал турниры с «Ювентусом» (один из трех победителей Кубка Интертото-1999), «Миланом», «Челси», «ПСЖ» и «Баварией».
Впереди только Мигель Муньос (14).
И это после стольких травм защитников и без основного вратаря. Ну что за команда 🔥
Хвала судьбе что пронесло
Надо было он и в Эвертоне поработал, и в Наполи. Кто-то верил, что после Эвертона и Наполи Карло еще вернётся на вершину? Наверное очень мало людей. А Карло работой доказал, что он топ.
именно кубки, не матчи.
Абсолютно лучших тренер первой четверти 21 века.
Чемпионства во всех 5-х чемпионатах из топ-5 европейских лиг (Италия, Англия, Франция, Германия, Испания) меньше чем за четверть века - таких монстров больше нет 👏
Не говоря уж о различных Кубках, Суперкубках, ЛЧ итд.