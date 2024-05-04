«Реал» в 36-й раз выиграл чемпионат Испании. У «Барселоны» 27 титулов
«Реал» стал чемпионом Испании в 36-й раз в истории.
В 34-м туре Ла Лиги «Барселона» в гостях проиграла «Жироне» (2:4), позволив команде Карло Анчелотти досрочно завоевать чемпионство.
Отрыв от второго места составляет 13 очков, которые уже невозможно отыграть за 4 тура до окончания чемпионата.
«Реал» ранее становился чемпионом Испании в 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 годах.
У «Реала» наибольшее количество побед в чемпионатах Испании. На втором месте «Барселона» – 27 побед, на третьем «Атлетико» – 11.
Интересно, как они там 😁😅💪
Анчелотти памятник срочно!!!
Да, я тоже хотел бы его в Мадриде видеть
– Марио Балотелли
Вспомнил чёт
Лучший клуб в истории испанского футбола и гегемон этого спорта💪
От лица первого каталонского клуба Жироны))), поздравляю фанов Реала с победой в Ла лиге, но в следующем сезоне мы дадим вам конкуренцию от лица всей Каталоний, только мы можем это сделать к несчастью(((
В любом случае,чемпионат долгая история,в отличие от кубковых противостояний.
Заслуженный успех команды Анчелотти!
(Барселона конечно сегодня просто кексанула не на шутку)
Ну а на 8 число извиняйте гишпанцы,только Байерн,только победа Мюнхена!