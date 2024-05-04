«Реал» в 36-й раз выиграл чемпионат Испании. У «Барселоны» 27 титулов

«Реал» стал чемпионом Испании в 36-й раз в истории.

В 34-м туре Ла Лиги «Барселона» в гостях проиграла «Жироне» (2:4), позволив команде Карло Анчелотти досрочно завоевать чемпионство.

Отрыв от второго места составляет 13 очков, которые уже невозможно отыграть за 4 тура до окончания чемпионата.

«Реал» ранее становился чемпионом Испании в 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 годах.

У « » наибольшее количество побед в чемпионатах Испании. На втором месте «Барселона» – 27 побед, на третьем «Атлетико» – 11.