«Реал» в 36-й раз выиграл чемпионат Испании. У «Барселоны» 27 титулов

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«Реал» стал чемпионом Испании в 36-й раз в истории.

В 34-м туре Ла Лиги «Барселона» в гостях проиграла «Жироне» (2:4), позволив команде Карло Анчелотти досрочно завоевать чемпионство. 

Отрыв от второго места составляет 13 очков, которые уже невозможно отыграть за 4 тура до окончания чемпионата.

«Реал» ранее становился чемпионом Испании в 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 годах.

У «Реала» наибольшее количество побед в чемпионатах Испании. На втором месте «Барселона» – 27 побед, на третьем «Атлетико» – 11.

91 комментарий
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В Реале какой-то невероятный симбиоз из совсем молодых талантливых игроков и опытных мастеров. Наверно Анчелотти единственный тренер в мире, который умеет находить подход к игрокам любого поколения. Его уважают Кроос и Модрич, а Винисиус и Родриго считают его чуть ли не вторым отцом. Помните как он танцевал с Винисиусосм, Родриго и Камавингой ? Никаких конфликтов в таком звездном коллективе и максимальная отдача на поле. Осознайте, что Анчелотти ещё Мальдини тренировал. Столько лет прошло, а он все ещё в авангарде тренерского цеха.
+109
-2
+107
Мигель Гутьерес делает Реал чемпионом в составе Жироны)))
+76
-3
+73
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Анчелотти не барсу тренирует
+48
-3
+45
фирменная четверка от Хави дарит Мадриду досрочную победу в ЛаЛиге
+42
-1
+41
Лично для меня чемпионский матч - не победы над «Барсой» или 4:0 с «Жироной», а те эмоциональные 1:0 с «Севильей» после потрясающего удара Маэстро Модрича!💪🇭🇷 И какое же безумие было на трибунах, как все игроки подняли Луку, море счастья и радости! Кайф, чистый кайф!🤩 Мадридисты, с чемпионством!!!🥳
+33
-4
+29
Ответ Игорь Новиков
Барса вечно вторая.
И это только в Каталонии.
+26
-4
+22
А вы помните, как многие писали перед началом сезона, что раз Карим ушел, а Мбаппе и Кейн не пришли, то этот сезон будет провальным?

Интересно, как они там 😁😅💪
+22
-3
+19
Ответ VuNePonimaete
Мигель Гутьерес делает Реал чемпионом в составе Жироны)))
Все же Мадрид сам себя сделал чемпионом, а Мигель в свою очередь просто помог официально стать ими чуточку раньше. Надеюсь когда-нибудь он вернется в Мадрид! С победой, амиго!
+20
-2
+18
Кто бы мог подумать, что после двух крестов в начале сезона эта команда досрочно выиграет Лалигу. БРАВО, БЛАНКОС!!!! 🤍🤍🤍
Анчелотти памятник срочно!!!
+18
-4
+14
Зато у Барсы кубок Гампера
+11
-2
+9
Ответ Бенисио Дель Пьеро
В Реале какой-то невероятный симбиоз из совсем молодых талантливых игроков и опытных мастеров. Наверно Анчелотти единственный тренер в мире, который умеет находить подход к игрокам любого поколения. Его уважают Кроос и Модрич, а Винисиус и Родриго считают его чуть ли не вторым отцом. Помните как он танцевал с Винисиусосм, Родриго и Камавингой ? Никаких конфликтов в таком звездном коллективе и максимальная отдача на поле. Осознайте, что Анчелотти ещё Мальдини тренировал. Столько лет прошло, а он все ещё в авангарде тренерского цеха.
Он не то,что Мальдини тренировал,он с ним играл. Он всех нынешних тренеров ещё игроками молодыми помнит(Индзаги,Гвардиола,Хави,Энрике).
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+9
Ответ Бенисио Дель Пьеро
В Реале какой-то невероятный симбиоз из совсем молодых талантливых игроков и опытных мастеров. Наверно Анчелотти единственный тренер в мире, который умеет находить подход к игрокам любого поколения. Его уважают Кроос и Модрич, а Винисиус и Родриго считают его чуть ли не вторым отцом. Помните как он танцевал с Винисиусосм, Родриго и Камавингой ? Никаких конфликтов в таком звездном коллективе и максимальная отдача на поле. Осознайте, что Анчелотти ещё Мальдини тренировал. Столько лет прошло, а он все ещё в авангарде тренерского цеха.
Анчелотти вообще уникум. Он брал КЧ/ЛЧ еще в 1989 году в качестве игрока и брал ЛЧ в качестве тренера в 3-х десятилетиях. Это вообще невообразимо. У многих тренеров карьера меньше чем у Карло карьера в качестве топ тренера.
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Ответ corazon blanco
Все же Мадрид сам себя сделал чемпионом, а Мигель в свою очередь просто помог официально стать ими чуточку раньше. Надеюсь когда-нибудь он вернется в Мадрид! С победой, амиго!
Безусловно)
Да, я тоже хотел бы его в Мадриде видеть
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Поздравляю мадридисты🤍🤍🤍
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Ответ Kokshe
Сколько Барсу не корми - всё равно у Реала больше.
Моя любимая история футбола, это когда «Барселона» отставала от «Реала» на 6 кубков ЛЧ, затем они начали строить команду мечты, нашли «лучших полузащитников в истории», нашли «лучшего игрока в истории». Теперь, они отстают на 8».😂

– Марио Балотелли

Вспомнил чёт
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Реал все больше отрывается от бчк по победам в ЛЛ и ЭК
Лучший клуб в истории испанского футбола и гегемон этого спорта💪
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Первый каталонский на классе переехал жалкую подобию. В первом тайме дали поиграть им спокойно, а во втором просто чуток включились и уже посыпалась Барселона.

От лица первого каталонского клуба Жироны))), поздравляю фанов Реала с победой в Ла лиге, но в следующем сезоне мы дадим вам конкуренцию от лица всей Каталоний, только мы можем это сделать к несчастью(((
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Ответ Mikael Rikhard
Барсе надо возвращать Пепа
Хитрый лысый никогда не вернётся в такую барсу. Ему нужны миллиарды, чтобы что-то выиграть)
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Я надеюсь первый Каталонский удержит 2 место в лиге иначе это будет неудачный сезон.
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Ригоберка: Лучи оси Рычагов, и... Слёзы под дождем
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Я болельщик Барселоны, но сейчас хочу поздравить Реал с Чемпионством! В этом сезоне Реал намного сильнее нас((
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Вот какой год наблюдаю уже, ну нету у Барселоны устрашающей фамилии в стартовом составе. Раньше был Суарез, Неймар, Месси, какой наикрутейший центр поля с Иньестой, Хави и Бускетсом. Просто видя такой стартый состав, ты знал, что сейчас эта Барселона идет разносить соперника. А сейчас тебе Жирона 8 за сезон пихает. Что в следующем сезоне будет, тяжело представить. Сейчас Реал собрал мощную молодежь с горой опыта Кроссом и Модричем, а летом если придет Мбаппе, какой страшный у Мадрида на бумаге состав будет. Барсе надо что-то придумывать, иначе они потеряют много времени, чтобы сражаться на равне с Реалом, как было это прошлые 10 лет.
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Сезон был трудный, но выиграли с запасом. Молодцы! Конкуренты слабые, искренне желаю Барселоне побыстрее оправиться от кризиса и стать конкурентной и в Испании и в Европе. Хала Мадрид! Но без Барселоны, у нас не будет прогресса!
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Поздравляю с чемпионством болельщиков Мадрида!
В любом случае,чемпионат долгая история,в отличие от кубковых противостояний.
Заслуженный успех команды Анчелотти!
(Барселона конечно сегодня просто кексанула не на шутку)
Ну а на 8 число извиняйте гишпанцы,только Байерн,только победа Мюнхена!
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Ответ Anya Belova
Кто бы мог подумать, что после двух крестов в начале сезона эта команда досрочно выиграет Лалигу. БРАВО, БЛАНКОС!!!! 🤍🤍🤍 Анчелотти памятник срочно!!!
Трёх!
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Ответ Cruel Snake
А вы помните, как многие писали перед началом сезона, что раз Карим ушел, а Мбаппе и Кейн не пришли, то этот сезон будет провальным? Интересно, как они там 😁😅💪
ага, всякие гуры ригуберов смеялись над Хоселу, который со скамейки забил чуть меньше чем польский бобр))
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Может Хави опять надо сказать команде, что он уходит?)) Ну со слезами на глазах, с надрывом, с драматургией ... Всё как надо.))
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И уже третье за пять сезонов
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Ответ Mikael Rikhard
Барсе надо возвращать Пепа
Негрейру
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Кама продолжает клепать трофеи 🏆
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