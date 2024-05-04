«Реал» – «Кадис». Мадридцы могут стать чемпионами сегодня. Онлайн-трансляция начнется в 17:15

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кадис онлайны Футбол

«Реал» примет «Кадис» в 34-м туре Ла Лиги.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:15 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет Okko.

Мадридцы могут завоевать чемпионский титул уже сегодня – если одержат победу в этой встрече, а «Барселона» не обыграет «Жирону». 

Реал Мадрид – Кадис
Дата проведения
4 мая, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
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9 комментариев
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Папа Карло даст отдохнуть всем лидерам перед важной игрой с Баварией, но даже при таком исходе, Кадис не станет серьёзной преградой для Мадрида.
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Удачи «Реалу»! Будет приятно, если чемпионат выиграем сегодня, нет - главное отдохнуть лидерам перед важнейшим матчем с «Баварией»!
И главное без травм!🙏
+5
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+3
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Мадрид играет 2 составом по мере необходимости, как и многие другие топ клубы, что, остальным грандам можно не нагружать лидеров перед важными матчами, а Реалу нет?
+4
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+3
Ответ CHELSEA_2008
Не у всех же такая бомж-лига. Если бы Челси играл там он тоже был бы чемпионом с запасом. А так, даже Сити играл основой в АПЛ всё время. Вот показатель уровня лиги.
Ахах, челси😂 Вы в любой лиге будете барахтаться там, где барахтаетесь сейчас
Научи так шутить, пожалуйста
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Ответ CHELSEA_2008
Не у всех же такая бомж-лига. Если бы Челси играл там он тоже был бы чемпионом с запасом. А так, даже Сити играл основой в АПЛ всё время. Вот показатель уровня лиги.
Ну да, а АПЛ образца 15-17 годов суперсильной лигой была, прям настолько сильной, что умудрялась отдавать 2 место фермерской Бундеслиге. Так что претензию по Ла Лиге я вообще не понял.По одному факту, что ты подписан на Барсу и Ман Сити можно понять твою сущность впринципе
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Ответ CHELSEA_2008
Какая не была но конкуренция там присутствовала. А Реалу объективно СЛОЖНО не стать чемпионом при таком спаде Барселоны, Атлетико, который получает 4 от Дортмунда, и отсутствии любых других конкурентов. То есть даже теоретически невозможно чтобы Реал не попал в ЛЧ при любом раскладе. Это разве топ лига? Или ты мне приведешь годы когда Реал не смог попасть в топ 4?
Настолько сильная была конкуренция, что чемпионом мог стать клуб, которому предрекали максимум место в подвале турнирной таблицы, но конечно же это никто не вспомнит, а как критиковать Ла Лигу за прогресс Жироны так это всегда пожалуйста, только где тут логика?Почему такие успехи в одной лиге у всех вызывают вау эффект, а в другой только критику?А касаемо ЛЧ, Челси вылетавший от ПСЖ в 1/8 ЛЧ это тоже ничто?(ПСЖ на тот момент лишь раз дошёл до 1/4 ЛЧ), позоры Арсенала с Баварией, вылеты Ман Сити это всё ни о чём я так понимаю?
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