«Реал» – «Кадис». Мадридцы могут стать чемпионами сегодня. Онлайн-трансляция начнется в 17:15

«Реал» примет «Кадис» в 34-м туре Ла Лиги.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

Мадридцы могут завоевать чемпионский титул уже сегодня – если одержат победу в этой встрече, а «Барселона» не обыграет «Жирону».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги