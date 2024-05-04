«Реал» – «Кадис». Мадридцы могут стать чемпионами сегодня. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
«Реал» примет «Кадис» в 34-м туре Ла Лиги.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
Мадридцы могут завоевать чемпионский титул уже сегодня – если одержат победу в этой встрече, а «Барселона» не обыграет «Жирону».
- Дата проведения
- 4 мая, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
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