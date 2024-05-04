Отец Мирославы Лебедевой: «Мы вдохновлялись Загитовой. Это же классно: стать олимпийской чемпионкой в 15 лет и дальше на этом строить жизнь»

Теги Мирослава Лебедева Фигурное катание

Отец Мирославы Лебедевой рассказал о целях 10-летней дочери.

– Все копилось постепенно. Поднятие возрастного ценза, запрет на выступления на международных соревнованиях... В какой-то момент я задал себе вопрос: «А для чего вообще мы все это делаем?»

Пять лет назад, когда мы ехали в Москву, Мирин 2014-й год рождения, первая его половина, казался идеальным. В 15 лет мы попадали на Олимпийские игры-2030. В ЦСКА, «Хрустальном» целенаправленно набирали девочек этого возраста. Теперь ценз изменился, на Игры мы попадаем только в 19-20 лет. А это уже совсем другая история.

– Простите, но звучит парадоксально: вы переехали в Москву с 4-летней фигуристкой ради Олимпиады?

– А это не секрет, я никогда и не скрывал, что мы занимаемся ради мечты, а не для здоровья. Мы целенаправленно выбрали фигурное катание, потому что этот спорт: а) достаточно рано начинается; б) подходит девочке, то есть раскрывает ее красоту, формирует красивую фигуру. Мне не хотелось условного плавания или спортивной гимнастики, девочкам же жить дальше и после спорта.

Мы вдохновлялись Алиной Загитовой и ее победой в 2018-м году. Это же классно: стать олимпийской чемпионкой в 15 лет и дальше уже на таком фундаменте строить жизнь.

Фигурное катание – не футбол или хоккей, здесь нет профессиональных контрактов, а чтобы потом были шоу и мастер-классы, нужно добиться чего-то выдающегося.

Мое мнение: если уж заниматься профессиональным спортом, то ставить перед собой высокие цели. Потому что нагрузки колоссальные, здоровья от них точно не прибавляется. Если нет цели, то зачем это все? – рассказал Михаил Лебедев.

Помните фигуристку с 800к подписчиков, отца которой обвиняли в жестокости? Мы с ним поговорили

4 комментария
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Везде сплошное мы... Жалко его дочь
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Странный папаша. А если не будет ни Олимпиады, ни победы, что он будет делать?
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История Загитовой не закончилась в 15 лет на Олимпиаде, ей потом пришлось год терпеть пубертат и снова доказывать свой статус на чемпионате мира 2019, сопровождая все это невероятным психологическим прессингом, так что я бы не стала приводить в пример Загитову, как историю успеха после Олимпиады в 15, если бы она тогда закончила и ездила только на багаже Олимпиады это была бы совсем другая история, отец должен это понимать, олимпиада это далеко не гарант успеха на котором можно ехать, нужна история.
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Плохой пример для вдохновения. ФК занимаются очень, очень, очень, много, а до золота ОИ доезжают единицы
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