Отец Мирославы Лебедевой: «Мы вдохновлялись Загитовой. Это же классно: стать олимпийской чемпионкой в 15 лет и дальше на этом строить жизнь»

Отец Мирославы Лебедевой рассказал о целях 10-летней дочери.

– Все копилось постепенно. Поднятие возрастного ценза, запрет на выступления на международных соревнованиях... В какой-то момент я задал себе вопрос: «А для чего вообще мы все это делаем?»

Пять лет назад, когда мы ехали в Москву, Мирин 2014-й год рождения, первая его половина, казался идеальным. В 15 лет мы попадали на Олимпийские игры-2030. В ЦСКА, «Хрустальном» целенаправленно набирали девочек этого возраста. Теперь ценз изменился, на Игры мы попадаем только в 19-20 лет. А это уже совсем другая история.

– Простите, но звучит парадоксально: вы переехали в Москву с 4-летней фигуристкой ради Олимпиады?

– А это не секрет, я никогда и не скрывал, что мы занимаемся ради мечты, а не для здоровья. Мы целенаправленно выбрали фигурное катание, потому что этот спорт: а) достаточно рано начинается; б) подходит девочке, то есть раскрывает ее красоту, формирует красивую фигуру. Мне не хотелось условного плавания или спортивной гимнастики, девочкам же жить дальше и после спорта.

Мы вдохновлялись Алиной Загитовой и ее победой в 2018-м году. Это же классно: стать олимпийской чемпионкой в 15 лет и дальше уже на таком фундаменте строить жизнь.

Фигурное катание – не футбол или хоккей, здесь нет профессиональных контрактов, а чтобы потом были шоу и мастер-классы, нужно добиться чего-то выдающегося.

Мое мнение: если уж заниматься профессиональным спортом, то ставить перед собой высокие цели. Потому что нагрузки колоссальные, здоровья от них точно не прибавляется. Если нет цели, то зачем это все? – рассказал Михаил Лебедев.

Помните фигуристку с 800к подписчиков, отца которой обвиняли в жестокости? Мы с ним поговорили