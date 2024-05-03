«Джиро д’Италия-2024». 1-й этап. Гонщики проедут маршрут длиной 140 км с тремя категорийными подъемами

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4 мая в Италии стартует веломногодневка «Джиро д’Италия-2024».

«Джиро д’Италия-2024»

Венария-Реал – Турин

140 км

Профиль/Карта

Начало – 14.55 по московскому времени. 

Фавориты

Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)

Улав Коэй (Нидерланды, Team Visma | Lease a Bike)

Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale)

Тим Мерлье (Бельгия, Soudal Quick-Step)

Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek)

Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers)

Хонатан Нарваэс (Эквадор, INEOS Grenadiers)

Дэнни Ван Поппель (Нидерланды, BORA – hansgrohe)

Ромен Барде (Франция, Dsm-firmenich PostNL)

Яспер Стюйвен (Бельгия, Lidl – Trek)

Алексей Луценко (Казахстан, Astana Qazaqstan)

Кэйден Гровс (Австралия, Alpecin – Deceuninck)

Лоуренс Пити (Австралия, Groupama – FDJ)

Кристоф Лапорт (Франция, Visma | Lease a Bike)

Феликс Гросшартнер (Австрия, UAE Team Emirates)

Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия-2024»

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4 комментария
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Всех любителей профессионального велоспорта поздравляю с тремя неделями, надеюсь интереснейшими баталиями между велогонщиками! Гонщикам обойтись без серьезных травм, так как без падений не обходится, такова специфика этого вида спорта! Любимый голос Сергея Курдюкова нам в помощь и конечно болеть за своих на здоровье‼️💪
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А Динамо бежит?
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Red Bull в Бору влился, что позволит удвоить бюджет команды, до уровня Инеос, Эмиратов и Бахрейн..Новое название и форма будут презентованы на Туре Франции..👌
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Старт Джиро - это всегда праздник, хотя приурочен он в этот раз к печальной дате. Всем любящим не только смотреть, но и читать о велоспорте - уже привычное превью, рассказывающее о первых днях розового тура в Пьемонте: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/velomajka/3239358.html
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