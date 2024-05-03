«Джиро д’Италия-2024». 1-й этап. Гонщики проедут маршрут длиной 140 км с тремя категорийными подъемами
4 мая в Италии стартует веломногодневка «Джиро д’Италия-2024».
«Джиро д’Италия-2024»
Венария-Реал – Турин
140 км
Начало – 14.55 по московскому времени.
Фавориты
Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)
Улав Коэй (Нидерланды, Team Visma | Lease a Bike)
Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale)
Тим Мерлье (Бельгия, Soudal Quick-Step)
Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek)
Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers)
Хонатан Нарваэс (Эквадор, INEOS Grenadiers)
Дэнни Ван Поппель (Нидерланды, BORA – hansgrohe)
Ромен Барде (Франция, Dsm-firmenich PostNL)
Яспер Стюйвен (Бельгия, Lidl – Trek)
Алексей Луценко (Казахстан, Astana Qazaqstan)
Кэйден Гровс (Австралия, Alpecin – Deceuninck)
Лоуренс Пити (Австралия, Groupama – FDJ)
Кристоф Лапорт (Франция, Visma | Lease a Bike)
Феликс Гросшартнер (Австрия, UAE Team Emirates)