«Мбаппе выводит «ПСЖ» на поле, говоря: «Бу-бу-бу, я играю не на своей лучшей позиции». Энрике – тренер с яйцами, он включил Килиана в ротацию». Пети о форварде парижан

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Эммануэль Пети Килиан Мбаппе контент Футбол

Эммануэль Пети раскритиковал поведение Килиана Мбаппе.

«Энрике – единственный тренер «ПСЖ» в эпоху катарцев, у которого есть яйца, чтобы воплотить в жизнь то, что у него в голове. Он включил Килиана Мбаппе в ротацию. 

Мбаппе выводит свою команду на поле, говоря: «Бу-бу-бу, я играю не на своей лучшей позиции». [Ранее] он сказал: «Я хочу играть здесь, а не где-то еще, бла-бла-бла». Ему придется отложить свое эго в сторону и быть последовательным.

Он говорит: «Я отдам все ради «ПСЖ», я хочу уйти на хороших тонах. Но, учитывая настроение по отношению к партнерам, которое он опять показал в матче против «Дортмунда», – извините, но ему надо усомниться в себе», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в эфире передачи Rothen s’enflamme.

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34 комментария
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Ответ Женя Дерунов
Так а в чем Мбаппе не прав?
В том, что в независимости от позиции надо выкладываться на максимум и давать результат, если ты претендуешь на роль лидера , а не жаловаться, что тебя не ставят на любимую позицию. Тем более в команде из которой ты собрался уйти
+31
-11
+20
Энрике выстрелил себе в ногу, когда из-за долговязого молодого убрал Мбаппе с позиции , на которой его кпд 200%
Мбаппе на цфд -блеклая тень , он не понимает как там играть в окружении соперников со всех сторон . Когда Мбаппе ушел налево сразу была опасность удар штангу, коронка Мбаппе уход в центр и удар в ближний или обводящий в дальний, Энрике лишил Мбаппе и того и другого, единственный шанс , если бы Боруссия пропустила и играла высоко Мбаппе мог бы убежать, но этого не было , Если руководство приказало наигрывать Барколя в ущерб команде , то о каких яйцах идет речь. Допустим они хотели удивить БД , чтобы все стягивались на Мбаппе и флангам было больше свободы, но у Барколя и Дембеле намного хуже завершение и удар, так что это все равно странно.
+6
-1
+5
Ответ Dario Alexys
Энрике выстрелил себе в ногу, когда из-за долговязого молодого убрал Мбаппе с позиции , на которой его кпд 200% Мбаппе на цфд -блеклая тень , он не понимает как там играть в окружении соперников со всех сторон . Когда Мбаппе ушел налево сразу была опасность удар штангу, коронка Мбаппе уход в центр и удар в ближний или обводящий в дальний, Энрике лишил Мбаппе и того и другого, единственный шанс , если бы Боруссия пропустила и играла высоко Мбаппе мог бы убежать, но этого не было , Если руководство приказало наигрывать Барколя в ущерб команде , то о каких яйцах идет речь. Допустим они хотели удивить БД , чтобы все стягивались на Мбаппе и флангам было больше свободы, но у Барколя и Дембеле намного хуже завершение и удар, так что это все равно странно.
Как сказал Кирилл Хаит: "Энрике готовит его к Реалу на позицию ЦФ" )))
+4
0
+4
Как по-французски бу-бу-бу? Уточните
+2
0
+2
Ответ Сергей Перевалов
Как по-французски бу-бу-бу? Уточните
Le bu-bu-bu
+2
0
+2
Капризная звезда какая
+1
0
+1
Вряд ли это решение только Энрике))
0
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0
Ответ Dario Alexys
Энрике выстрелил себе в ногу, когда из-за долговязого молодого убрал Мбаппе с позиции , на которой его кпд 200% Мбаппе на цфд -блеклая тень , он не понимает как там играть в окружении соперников со всех сторон . Когда Мбаппе ушел налево сразу была опасность удар штангу, коронка Мбаппе уход в центр и удар в ближний или обводящий в дальний, Энрике лишил Мбаппе и того и другого, единственный шанс , если бы Боруссия пропустила и играла высоко Мбаппе мог бы убежать, но этого не было , Если руководство приказало наигрывать Барколя в ущерб команде , то о каких яйцах идет речь. Допустим они хотели удивить БД , чтобы все стягивались на Мбаппе и флангам было больше свободы, но у Барколя и Дембеле намного хуже завершение и удар, так что это все равно странно.
Это у Роббена коронка была такая только с левым флангом, Мбапе этим приёмом не на таком уровне владеет, чтобы называть это коронкой, даже по последним матчам в ЛЧ сколько видел, Мбапе получал мяч в очень благоприятной ситуации для такого смещения, но просто не делал этот приём.
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Ответ Dario Alexys
Энрике выстрелил себе в ногу, когда из-за долговязого молодого убрал Мбаппе с позиции , на которой его кпд 200% Мбаппе на цфд -блеклая тень , он не понимает как там играть в окружении соперников со всех сторон . Когда Мбаппе ушел налево сразу была опасность удар штангу, коронка Мбаппе уход в центр и удар в ближний или обводящий в дальний, Энрике лишил Мбаппе и того и другого, единственный шанс , если бы Боруссия пропустила и играла высоко Мбаппе мог бы убежать, но этого не было , Если руководство приказало наигрывать Барколя в ущерб команде , то о каких яйцах идет речь. Допустим они хотели удивить БД , чтобы все стягивались на Мбаппе и флангам было больше свободы, но у Барколя и Дембеле намного хуже завершение и удар, так что это все равно странно.
У Энрике даже с Мбаппе в центре прессинг работает не идеально ,если поставить Киллиана на привычную позицию прийдется ещё более изощрённые методы придумывать
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Ответ Геннадий Тимченко
Нет у него яиц - он пляшет под дудку теннисиста-неудачника и не более☝️
Мой единственный посыл в том, что не должно быть эксклюзивных обладателей удивительного прибора - яйцемера! Потому что часто собственные яйца исследователей чужих яиц гораздо меньше яиц исследуемых объектов. Все мы помним "золотые" слова "игрочишки" про прекрасного тренера Эмери, и что в итоге? "Игрочишка" только "бу-бу-бу" да "бла-бла-бла"!
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Анчелотти не тренировал Мбаппе.
"Единственный тренер «ПСЖ» в эпоху катарцев, у которого есть яйца".
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Ответ Александр Степанов
В том, что в независимости от позиции надо выкладываться на максимум и давать результат, если ты претендуешь на роль лидера , а не жаловаться, что тебя не ставят на любимую позицию. Тем более в команде из которой ты собрался уйти
При чем тут выкладываться? Он всю жизнь играл на одной позиции, ему там удобно, его сильные качества лучше проявляются на фланге. Какой смысл ставить его туда, где он менее полезен?! Это уже вопрос адекватности Энрике. Хотя, и так понятно, что человек "стреляющий себя в ногу" немного не в себе
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Ответ Женя Дерунов
Лучшего игрока команды ставят на другую позицию и делают игроком ротации. К чему тогда условности вратарь, защитник, полузащитник, нападающий? Да каждый матч проводить лотерею и пусть случай решает на какой позиции будут выступать игроки.
Так если в прессинге не отрабатывает и его зону постоянно вскрывают
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Так вроде все уже, Пети. Хватит бубубу. Мбаппе уже одной ногой в Реале.
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Почти по Жванецкому: -Нам бу-бу-бу, а мы спокойны!
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Энрике также как все подстраивается под Мбаппе. Идеальная позиция для Мбаппе левый фланг, но он не бегает назад за крайним защитником соперника. По итогу приходится ставить его в центр, где от него минимум пользы для команды
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В 2010м Моур перевел на финал Криро на цфд в матче суперкубка. НО это был Криро, который прыгал на два метра и он забил в прыжке , у Мбаппе нет ни прыжка ни удара головой ни роста .
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Ну посмотрим на итоговый результат, прежде всего в ЛЧ.
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Так пусть усадит его на скамейку на ответный матч с немцами и мы посмотрим на гений Энрике.)
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Яйца - да, а то, что должно быть "в голове"?
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подозрительный)
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бубнов какой то
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