«Мбаппе выводит «ПСЖ» на поле, говоря: «Бу-бу-бу, я играю не на своей лучшей позиции». Энрике – тренер с яйцами, он включил Килиана в ротацию». Пети о форварде парижан
Эммануэль Пети раскритиковал поведение Килиана Мбаппе.
«Энрике – единственный тренер «ПСЖ» в эпоху катарцев, у которого есть яйца, чтобы воплотить в жизнь то, что у него в голове. Он включил Килиана Мбаппе в ротацию.
Мбаппе выводит свою команду на поле, говоря: «Бу-бу-бу, я играю не на своей лучшей позиции». [Ранее] он сказал: «Я хочу играть здесь, а не где-то еще, бла-бла-бла». Ему придется отложить свое эго в сторону и быть последовательным.
Он говорит: «Я отдам все ради «ПСЖ», я хочу уйти на хороших тонах. Но, учитывая настроение по отношению к партнерам, которое он опять показал в матче против «Дортмунда», – извините, но ему надо усомниться в себе», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в эфире передачи Rothen s’enflamme.
Мбаппе на цфд -блеклая тень , он не понимает как там играть в окружении соперников со всех сторон . Когда Мбаппе ушел налево сразу была опасность удар штангу, коронка Мбаппе уход в центр и удар в ближний или обводящий в дальний, Энрике лишил Мбаппе и того и другого, единственный шанс , если бы Боруссия пропустила и играла высоко Мбаппе мог бы убежать, но этого не было , Если руководство приказало наигрывать Барколя в ущерб команде , то о каких яйцах идет речь. Допустим они хотели удивить БД , чтобы все стягивались на Мбаппе и флангам было больше свободы, но у Барколя и Дембеле намного хуже завершение и удар, так что это все равно странно.