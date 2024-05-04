«Мбаппе выводит «ПСЖ» на поле, говоря: «Бу-бу-бу, я играю не на своей лучшей позиции». Энрике – тренер с яйцами, он включил Килиана в ротацию». Пети о форварде парижан

Эммануэль Пети раскритиковал поведение Килиана Мбаппе.

« – единственный тренер «ПСЖ» в эпоху катарцев, у которого есть яйца, чтобы воплотить в жизнь то, что у него в голове. Он включил в ротацию.

Мбаппе выводит свою команду на поле, говоря: «Бу-бу-бу, я играю не на своей лучшей позиции». [Ранее] он сказал: «Я хочу играть здесь, а не где-то еще, бла-бла-бла». Ему придется отложить свое эго в сторону и быть последовательным.

Он говорит: «Я отдам все ради « », я хочу уйти на хороших тонах. Но, учитывая настроение по отношению к партнерам, которое он опять показал в матче против «Дортмунда», – извините, но ему надо усомниться в себе», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в эфире передачи Rothen s’enflamme.