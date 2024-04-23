Энрике – журналисту на вопрос о Мбаппе: «Вы сорвали рекорд, черт возьми. Впервые на пресс-конференции никто не спрашивал меня о Кики»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о Килиане Мбаппе.

Во время пресс-конференции журналист El Chiringuito задал главному тренеру «ПСЖ» вопрос о его решении оставить Килиана Мбаппе на скамейке запасных во время матча с «Лионом» (4:1).

«Впервые на пресс-конференции никто не задал мне вопроса о Кики (прозвище Килиана – Sports). Вы сорвали этот рекорд, черт возьми. Хотя вопрос был хорошо сформулирован, но вы сорвали рекорд.

Я не могу на него ответить. Когда Кики выступит публично, я тоже выскажусь, без проблем», – сказал Энрике.

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7 комментариев
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Ответ Этот Райола хочет денег
И в чем сенсация? Впереди полуфинал ЛЧ, бережет главную звезду
в сорванном рекорде
+11
-1
+10
И в чем сенсация? Впереди полуфинал ЛЧ, бережет главную звезду
+5
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+5
черт побери, споткнулся, упал ,гипс)
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Расходимся.
+1
0
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Рике о Кике ))
+1
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+1
Ответ Этот Райола хочет денег
И в чем сенсация? Впереди полуфинал ЛЧ, бережет главную звезду
Да, но я думаю что даже если бы Мбаппе и сыграл этот матч, то времени на восстановление у него всё равно было предостаточно, но это решение тренера и оно неоспоримо
+1
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Хаха, Энрике уже глумится над журналистами, которые задают вопрос про Мбаппе
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