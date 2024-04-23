Энрике – журналисту на вопрос о Мбаппе: «Вы сорвали рекорд, черт возьми. Впервые на пресс-конференции никто не спрашивал меня о Кики»
Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о Килиане Мбаппе.
Во время пресс-конференции журналист El Chiringuito задал главному тренеру «ПСЖ» вопрос о его решении оставить Килиана Мбаппе на скамейке запасных во время матча с «Лионом» (4:1).
«Впервые на пресс-конференции никто не задал мне вопроса о Кики (прозвище Килиана – Sports). Вы сорвали этот рекорд, черт возьми. Хотя вопрос был хорошо сформулирован, но вы сорвали рекорд.
Я не могу на него ответить. Когда Кики выступит публично, я тоже выскажусь, без проблем», – сказал Энрике.