Абрахаму угрожали убийством и оскорбляли на почве расизма после поражения от «Байера». Форвард «Ромы» закрыл комментарии в инстаграме

Тэмми Абрахам закрыл комментарии в соцсети из-за оскорблений.

Нападающий «Ромы» подвергся расистским оскорблениям после поражения от « » в первом матче полуфинала (0:2). Ему также угрожали убийством.

Из-за этого англичанин был вынужден закрыть комментарии в своем инстаграме.

Отметим, что в концовке игры упустил явную возможность забить гол, пробив головой выше ворот с близкого расстояния.