Абрахаму угрожали убийством и оскорбляли на почве расизма после поражения от «Байера». Форвард «Ромы» закрыл комментарии в инстаграме
Тэмми Абрахам закрыл комментарии в соцсети из-за оскорблений.
Нападающий «Ромы» подвергся расистским оскорблениям после поражения от «Байера» в первом матче полуфинала Лиги Европы (0:2). Ему также угрожали убийством.
Из-за этого англичанин был вынужден закрыть комментарии в своем инстаграме.
Отметим, что в концовке игры Тэмми упустил явную возможность забить гол, пробив головой выше ворот с близкого расстояния.
Но вообще Абрахама жаль, и шанс убойный был, не фартануло. Еще и это.