Абрахаму угрожали убийством и оскорбляли на почве расизма после поражения от «Байера». Форвард «Ромы» закрыл комментарии в инстаграме

Теги Байер Рома серия А Италия Лига Европы УЕФА соцсети Тэмми Абрахам дискриминация Футбол

Тэмми Абрахам закрыл комментарии в соцсети из-за оскорблений.

Нападающий «Ромы» подвергся расистским оскорблениям после поражения от «Байера» в первом матче полуфинала Лиги Европы (0:2). Ему также угрожали убийством.

Из-за этого англичанин был вынужден закрыть комментарии в своем инстаграме. 

Отметим, что в концовке игры Тэмми упустил явную возможность забить гол, пробив головой выше ворот с близкого расстояния. 

2 комментария
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Стопроцентно это делали опустившиеся люди, которые на последние деньги делали ставку на обе забьют)

Но вообще Абрахама жаль, и шанс убойный был, не фартануло. Еще и это.
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Придраться к цвету кожи после неудачной игры, это какими бесчеловечными существами надо быть, чтобы так поступить?
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