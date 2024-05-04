Глава «Зенита» Илюхина: «В настоящее время не ведем никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару!»

В «Зените» прокомментировали слухи о возможном трансфере Неймара.

– В следующем году «Зениту» 100 лет. Будут трансферы. Агенты и пресса начинают делить деньги, полученные клубом за , и вбрасывают свои версии, писали даже про . Есть такой вариант?

– «Зенит» прямо сейчас, в настоящее время не ведет никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару! – сказала председатель совета директоров « » .