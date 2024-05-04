Глава «Зенита» Илюхина: «В настоящее время не ведем никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару!»
В «Зените» прокомментировали слухи о возможном трансфере Неймара.
– В следующем году «Зениту» 100 лет. Будут трансферы. Агенты и пресса начинают делить деньги, полученные клубом за Малкома, и вбрасывают свои версии, писали даже про Неймара. Есть такой вариант?
– «Зенит» прямо сейчас, в настоящее время не ведет никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару! – сказала председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.
Что заставляет говорить вот такое?
Полное отсутствие стыда. Медведев такой же