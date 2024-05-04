Глава «Зенита» Илюхина: «В настоящее время не ведем никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Елена Илюхина Футбол

В «Зените» прокомментировали слухи о возможном трансфере Неймара.

– В следующем году «Зениту» 100 лет. Будут трансферы. Агенты и пресса начинают делить деньги, полученные клубом за Малкома, и вбрасывают свои версии, писали даже про Неймара. Есть такой вариант?

– «Зенит» прямо сейчас, в настоящее время не ведет никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару! – сказала председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

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15 комментариев
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Если Неймар бы перешел, что конечно же нереально) Зенит бы точно перестал играть в футбол
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На фиг Неймар,верните Малкома😁
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Если подписать Неймара то он сначала опоздает на месяц на сборы, привезет 10+ лишних кг и сломается на полгода в первом же матче за суперкубок
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Ответ Spartakus1984
Круговорт денег от Халка до Малкома,а на Халка откуда взяли деньги?
из московских пенсий .ты же итак прекрасно знаешь ответ
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Ответ Spartakus1984
Неймара только в Медиа лигу
Без знания мата там делать нечего.
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Неймар к нам не предел! Епт
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Неймара только в Медиа лигу
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Пора на теплоход к Регине Дубовицкой в круиз с Аншлагом

Что заставляет говорить вот такое?

Полное отсутствие стыда. Медведев такой же
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Ответ Егор Добрый
Мда уровень мозга очередной фигуры руководства зенита прям блещет
Что она не так сказала?Попросили прокомментировать слухи,она это сделала.Ты наверное по жизни всем недоволен.
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Ответ Дмитрий9779
Что она не так сказала?Попросили прокомментировать слухи,она это сделала.Ты наверное по жизни всем недоволен.
Я смотрю только тебя и таких же как ты нравится весь этот цирк под названием зенит
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