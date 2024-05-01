«Зенит» выплатит «Коринтиансу» около 300 тысяч евро за Малкома. Это солидарные выплаты после трансфера в «Аль-Хилаль»

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия ФИФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком деньги Футбол

«Зенит» выплатит «Коринтиансу» около 300 тысяч евро за Малкома.

По правилам ФИФА бразильский клуб может рассчитывать на 2,5% от суммы трансфера вингера в «Аль-Хилаль». Таким образом, родной клуб Малкома получит 1,68 млн реалов (чуть больше 300 тысяч евро) в качестве солидарных выплат.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Сумма сделки составила 40 млн евро, еще 5 млн – бонусы. В прошлом году футболист покинул петербургский клуб, перейдя в саудовский «Аль-Хилаль» за 60 млн евро.

Бразилец присоединился к академии «Коринтианса» в 2008-м. В 2016-м он перешел в «Бордо».

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1 комментарий
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Новостник, але, не тащи помои из канала карпа. Солидарные выплаты платит покупатель. Это забота Аль-Хиляля, но не Зенита
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