«Дортмунду» интересен Гирасси из «Штутгарта». Отступные за 2-го бомбардира Бундеслиги – 20 млн евро
Серу Гирасси привлек внимание «Боруссии».
Дортмундцы заинтересовались 28-летним форвардом «Штутгарта» вслед за «Баварией» и «Миланом», сообщает GGFN со ссылкой на Bild.
«Боруссия» рассматривает второго бомбардира нынешнего розыгрыша Бундеслиги (25 голов в 25 матчах) в качестве потенциальной замены Себастьяну Аллеру и Юссуфу Мукоко, которые летом могут сменить клуб.
Отступные за Гирасси составляют 20 млн евро. Подробнее его статистика – здесь.
Если Боруссия это другое