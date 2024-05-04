«Дортмунду» интересен Гирасси из «Штутгарта». Отступные за 2-го бомбардира Бундеслиги – 20 млн евро

Серу Гирасси привлек внимание «Боруссии».

Дортмундцы заинтересовались 28-летним форвардом « » вслед за «Баварией» и «Миланом», сообщает GGFN со ссылкой на Bild.

« » рассматривает второго бомбардира нынешнего розыгрыша Бундеслиги (25 голов в 25 матчах) в качестве потенциальной замены и , которые летом могут сменить клуб.

Отступные за составляют 20 млн евро. Подробнее его статистика – здесь.