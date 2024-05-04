Кейн, Мусиала, Кобель, Гирасси, Антон и 6 игроков «Байера» – в сборной сезона Бундеслиги

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Бундеслига представила символическую сборную сезона.

Состав был определен болельщиками (их голоса имели 40%-й вес), представителями клубов (30%) и экспертами (30%).

В команду попали:

вратарь: Грегор КобельБоруссия» Дортмунд);

защитники: Джереми Фримпонг («Байер»), Джонатан Та («Байер»), Вальдемар Антон («Штутгарт»), Алехандро Гримальдо («Байер»);

полузащитники: Джамал Мусиала («Бавария»), Гранит Джака («Байер»), Флориан Виртц («Байер»);

нападающие: Серу Гирасси («Штутгарт»), Харри Кейн («Бавария»), Виктор Бонифасе («Байер»).

8 комментариев
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Все справедливо, единственное вместо Бонифасе, можно было поставить Опенда, который провел полный и стабильный сезон, в отличие от форварда Байера. Забил 24 гола, кстати в прошлом году в Лансе наколотил 21 мяч, а за год до этого в Витессе на счету было 19 успешных попаданий. Получается с каждым годом улучшает клуб, лигу и количество забитых мячей)
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Вроде вполне адекватно
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Опенда и Симмонс вместо Мусиалы и Бонифасе
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Очень адекватная сборная, Бонифасе крут, но все-таки из-за травмы много пропустил, поэтому мой кандидат Опенда вместо него!
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Игроков необычного Байера хоть стал знать
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вместо Бонифасе можно Ундава или Опенду, тот пропустил много
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Там весь состав должен быть
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Опенду ограбили
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