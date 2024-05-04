Кейн, Мусиала, Кобель, Гирасси, Антон и 6 игроков «Байера» – в сборной сезона Бундеслиги
Бундеслига представила символическую сборную сезона.
Состав был определен болельщиками (их голоса имели 40%-й вес), представителями клубов (30%) и экспертами (30%).
В команду попали:
– вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);
– защитники: Джереми Фримпонг («Байер»), Джонатан Та («Байер»), Вальдемар Антон («Штутгарт»), Алехандро Гримальдо («Байер»);
– полузащитники: Джамал Мусиала («Бавария»), Гранит Джака («Байер»), Флориан Виртц («Байер»);
– нападающие: Серу Гирасси («Штутгарт»), Харри Кейн («Бавария»), Виктор Бонифасе («Байер»).