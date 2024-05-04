Кейн, Мусиала, Кобель, Гирасси, Антон и 6 игроков «Байера» – в сборной сезона Бундеслиги

Бундеслига представила символическую сборную сезона.

Состав был определен болельщиками (их голоса имели 40%-й вес), представителями клубов (30%) и экспертами (30%).

В команду попали:

– вратарь: (« » Дортмунд);

– защитники: («Байер»), Джонатан Та («Байер»), Вальдемар Антон («Штутгарт»), Алехандро Гримальдо («Байер»);

– полузащитники: («Бавария»), («Байер»), Флориан Виртц («Байер»);



– нападающие: Серу Гирасси («Штутгарт»), Харри Кейн («Бавария»), Виктор Бонифасе («Байер»).