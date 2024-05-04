Агент об уходе Игнатьева из «Железничара»: «У нас оступившегося продолжают пинать, новости приобретают плохие краски. Я верю в Ивана»

Агент Ивана Игнатьева высказался о расторжении контракта игрока с «Железничаром».

Российский футболист покинул белградский клуб в конце апреля. Позже бывший главный тренер « » Ненад Михайлович заявил, что нападающий нарушил контракт, однако у него остались только хорошие впечатления от работы с .

«Во‑первых, хотелось бы сказать, что в очередной раз неправильно расставлены акценты! Бывший тренер предположил в своем ответе, что, возможно, было нарушение контракта. Отвечаю: условия контракта не нарушались.

Он сказал про физическую форму, но было бы удивительно, если бы Игнатьев, приехав за неделю до первой официальной игры, с ходу показал бы высокий уровень физической подготовки.

Почему вы не обратили внимание на то, что тренер сказал, что Игнатьев был для него очень важным и определяющим футболистом? Что у него не было никаких вопросов к Ване по самоотдаче и дисциплине? Да, так сложилось, что пришел новый тренер, с новыми требованиями, своим абсолютно другим взглядом, нежели был у того тренера, который брал Ивана в команду.

Расторжение контракта было по взаимному согласию, без каких‑либо претензий к какой‑либо из сторон! Не буду лукавить, нет удовлетворения результатами, показанными за «Железничар», но сложилось так, как сложилось.

У нас, к сожалению, принято оступившегося продолжать пинать. Поэтому любая даже спорная новость по Игнатьеву приобретает дополнительные плохие краски.

Я всегда верил в Игнатьева и продолжаю верить! Уверен, эта полоса в его карьере сменится другой. И верю, что произойдет это очень скоро!» – сказал .

В составе сербской команды российский форвард провел семь матчей и сделал одну голевую передачу. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.