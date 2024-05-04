Агент об уходе Игнатьева из «Железничара»: «У нас оступившегося продолжают пинать, новости приобретают плохие краски. Я верю в Ивана»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия Алан Агузаров Матч ТВ Иван Игнатьев Железничар Панчево Футбол

Агент Ивана Игнатьева высказался о расторжении контракта игрока с «Железничаром».

Российский футболист покинул белградский клуб в конце апреля. Позже бывший главный тренер «Железничара» Ненад Михайлович заявил, что нападающий нарушил контракт, однако у него остались только хорошие впечатления от работы с Игнатьевым.

«Во‑первых, хотелось бы сказать, что в очередной раз неправильно расставлены акценты! Бывший тренер предположил в своем ответе, что, возможно, было нарушение контракта. Отвечаю: условия контракта не нарушались.

Он сказал про физическую форму, но было бы удивительно, если бы Игнатьев, приехав за неделю до первой официальной игры, с ходу показал бы высокий уровень физической подготовки.

Почему вы не обратили внимание на то, что тренер сказал, что Игнатьев был для него очень важным и определяющим футболистом? Что у него не было никаких вопросов к Ване по самоотдаче и дисциплине? Да, так сложилось, что пришел новый тренер, с новыми требованиями, своим абсолютно другим взглядом, нежели был у того тренера, который брал Ивана в команду.

Расторжение контракта было по взаимному согласию, без каких‑либо претензий к какой‑либо из сторон! Не буду лукавить, нет удовлетворения результатами, показанными за «Железничар», но сложилось так, как сложилось.

У нас, к сожалению, принято оступившегося продолжать пинать. Поэтому любая даже спорная новость по Игнатьеву приобретает дополнительные плохие краски.

Я всегда верил в Игнатьева и продолжаю верить! Уверен, эта полоса в его карьере сменится другой. И верю, что произойдет это очень скоро!» – сказал Алан Агузаров.

В составе сербской команды российский форвард провел семь матчей и сделал одну голевую передачу. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Так он оступился пару лет назад и лежит не встаёт, пинают чтоб проверить, а он вообще живой?
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Да сколько можно в него верить? Помню, сколько надежд у болельщиков Крыльев было, когда он пришёл. Все были уверены, что у Осинькина, который уж на работе с молодыми футболистами собаку съел, да на фоне ухода Сергеева, да на фоне вечных фейлов Цыпченко, Игнатьев заиграет, если возьмётся за ум. И заиграл бы, если бы взялся. Рассказов, Гапонов и Евгеньев соврать не дадут. И начал то Ваня вроде ярко, но потом присел на лавку, а затем и вовсе оказался не нужен Осинькину. Осинькину (!), который готов бесконечно давать новые и новые шансы футболистам, в которых верит, несмотря на все их косяки в моменте.
Но Агузарову респект, что продолжает находить новые варианты для своего клиента. Если он и сейчас для Игнатьева найдёт клуб не из медиалиги, а хотя бы из Греции, то я первая сниму виртуальную шляпу.
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Какой оступившийся?! Он кубарем катится с лестницы. Никто даже пнуть не успевает, вот так быстро он катится.
Кстати с лестницы его скинул как раз товарищ неагент Агузаров.
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С одной стороны его щас удобно пинать и хаять!
Но, если немаловажный, а возможно самый важный фактор
Ваня из бедный семьи, рос без отца и мать умерла, тоже страдала алкоголизмом. Ванька вырвался с этого Ада, да нарвался на такого агента как этот друг шашлычника, вот и получилось что получилось.
По человечески жаль Ивана, хотя конечно виноват он сам
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А, так у него агент тот самый Алан, который уже загубил не одну карьеру. Вспомнить хотя бы Ташаева. Ну всё ясно.
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Ванятка,верим!
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