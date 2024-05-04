Агент об уходе Игнатьева из «Железничара»: «У нас оступившегося продолжают пинать, новости приобретают плохие краски. Я верю в Ивана»
Агент Ивана Игнатьева высказался о расторжении контракта игрока с «Железничаром».
Российский футболист покинул белградский клуб в конце апреля. Позже бывший главный тренер «Железничара» Ненад Михайлович заявил, что нападающий нарушил контракт, однако у него остались только хорошие впечатления от работы с Игнатьевым.
«Во‑первых, хотелось бы сказать, что в очередной раз неправильно расставлены акценты! Бывший тренер предположил в своем ответе, что, возможно, было нарушение контракта. Отвечаю: условия контракта не нарушались.
Он сказал про физическую форму, но было бы удивительно, если бы Игнатьев, приехав за неделю до первой официальной игры, с ходу показал бы высокий уровень физической подготовки.
Почему вы не обратили внимание на то, что тренер сказал, что Игнатьев был для него очень важным и определяющим футболистом? Что у него не было никаких вопросов к Ване по самоотдаче и дисциплине? Да, так сложилось, что пришел новый тренер, с новыми требованиями, своим абсолютно другим взглядом, нежели был у того тренера, который брал Ивана в команду.
Расторжение контракта было по взаимному согласию, без каких‑либо претензий к какой‑либо из сторон! Не буду лукавить, нет удовлетворения результатами, показанными за «Железничар», но сложилось так, как сложилось.
У нас, к сожалению, принято оступившегося продолжать пинать. Поэтому любая даже спорная новость по Игнатьеву приобретает дополнительные плохие краски.
Я всегда верил в Игнатьева и продолжаю верить! Уверен, эта полоса в его карьере сменится другой. И верю, что произойдет это очень скоро!» – сказал Алан Агузаров.
В составе сербской команды российский форвард провел семь матчей и сделал одну голевую передачу. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Но Агузарову респект, что продолжает находить новые варианты для своего клиента. Если он и сейчас для Игнатьева найдёт клуб не из медиалиги, а хотя бы из Греции, то я первая сниму виртуальную шляпу.
Кстати с лестницы его скинул как раз товарищ неагент Агузаров.
Но, если немаловажный, а возможно самый важный фактор
Ваня из бедный семьи, рос без отца и мать умерла, тоже страдала алкоголизмом. Ванька вырвался с этого Ада, да нарвался на такого агента как этот друг шашлычника, вот и получилось что получилось.
По человечески жаль Ивана, хотя конечно виноват он сам