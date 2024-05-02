Дьяков об Игнатьеве: «В Медиалиге двери открыты для всех, этот уровень он должен потянуть»

Теги высшая лига Сербия Виталий Дьяков Иван Игнатьев Winline Медиалига Железничар Панчево Медиафутбол

Виталий Дьяков считает, что Иван Игнатьев может оказаться в Медиалиге.

В конце апреля стало известно, что сербский «Железничар» расторг контракт с 25-летним форвардом.

– Вот сейчас вспомнил этого футболиста. Мне кажется уже все забыли про такого талантливого парня. Идет по нисходящей и зашел уже слишком далеко. Я даже не знаю, на каком месте «Железничар» идет в турнирной таблице.

В России он весьма ярко о себе заявил в начале карьеры, но потом все хуже, хуже и хуже. Как дальше сложится его судьба? С трудом верится, что удастся вернуться на хороший уровень.

– Из вариантов остается Медиалига. Там заиграет?

– Если еще и в Медиалиге не заиграет, то тогда я не знаю, что делать, заявляться на ретро-матчи. Его, конечно, в легенды тяжело записать, на легенду он не наиграл. В Медиалиге двери открыты для всех, этот уровень он должен потянуть.

Если не получится и здесь, тогда, возможно, откроются двери в другой стезе, где он сможет себя реализовать, – сказал бывший защитник «Ростова» и «Динамо», выступающий сейчас за «Тандем» в Winline МФЛ.

2 комментария
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Спортс всё продолжает совать ссылки на Сараевский Железничар.
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Это как из института в ПТУ
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