Дьяков об Игнатьеве: «В Медиалиге двери открыты для всех, этот уровень он должен потянуть»

Виталий Дьяков считает, что Иван Игнатьев может оказаться в Медиалиге.

В конце апреля стало известно, что сербский «Железничар» расторг контракт с 25-летним форвардом.

– Вот сейчас вспомнил этого футболиста. Мне кажется уже все забыли про такого талантливого парня. Идет по нисходящей и зашел уже слишком далеко. Я даже не знаю, на каком месте «Железничар» идет в турнирной таблице.

В России он весьма ярко о себе заявил в начале карьеры, но потом все хуже, хуже и хуже. Как дальше сложится его судьба? С трудом верится, что удастся вернуться на хороший уровень.

– Из вариантов остается Медиалига. Там заиграет?

– Если еще и в Медиалиге не заиграет, то тогда я не знаю, что делать, заявляться на ретро-матчи. Его, конечно, в легенды тяжело записать, на легенду он не наиграл. В Медиалиге двери открыты для всех, этот уровень он должен потянуть.

Если не получится и здесь, тогда, возможно, откроются двери в другой стезе, где он сможет себя реализовать, – сказал бывший защитник «Ростова» и «Динамо», выступающий сейчас за «Тандем» в Winline МФЛ.